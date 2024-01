Roma-Mourinho, oltre al danno la beffa: scatta la penale con l’addio

Jose Mourinho resta in bilico dopo l’1-3 col Milan e l’esonero è tema caldissimo in queste ore: secondo alcune indiscrezioni, però, ci sarebbe addirittura una penale

Jose Mourinho continua a essere nell’occhio del ciclone. La Roma ha perso ancora, è la settima volta in questo campionato, ed è scivolata al nono posto a -5 dal quarto posto mentre meno di un mese fa era a pari punti col Bologna prima dello scontro diretto. A San Siro l’1-3 col Milan, nonostante una buona prestazione, mette il tecnico portoghese ancora di più sotto torchio.

La questione rinnovo di contratto è totalmente in bilico, come vi abbiamo raccontato dopo il derby perso contro la Lazio da qualche settimana i discorsi sono stati congelati dai Friedkin. Che per riprenderli vogliono vedere i risultati che fino ad ora non sono arrivati. Il suo futuro è subordinato a quello che arriva dal campo e alla qualificazione in Champions League, unico obiettivo della proprietà. L’esonero non è uno scenario così assurdo, i match con Verona e Salernitana sono a questo punto decisivi per la sua avventura alla Roma. Ieri prima del match il gm Tiago Pinto, agli ultimi giorni in carica a Trigoria, ha risposto così: “Sceglieranno le persone giuste al momento giusto”. I Friedkin, appunto.

La questione esonero di Mourinho è attuale, se ne discute dappertutto, sui social e nelle radio. Secondo ‘La Repubblica’ in edicola oggi, però, un licenziamento in corsa sarebbe improbabile per lo Special One. Il motivo sarebbe una clausola nel contratto del tecnico portoghese che prevede una penale da pagare dalla società in caso di esonero prima della scadenza del contratto. Un tipo di postilla che Mourinho ha praticamente sempre voluto inserire in tutti i suoi accordi e che più di una volta ha pure incassato. Così è stato, ad esempio, con il Chelsea, il Manchester United e anche il Tottenham. In Serie A, soprattutto per una Roma che di certo non naviga nell’oro e anzi è in rosso, è complicata potersi permettere di pagarla.