“Dimissioni stasera”: caos Mourinho dopo Milan-Roma

Il Milan batte la Roma e dà un importante segnale in chiave Champions: notte fonda per i giallorossi e Mourinho

Era una partita da dentro o fuori: Pioli e Mourinho erano consapevoli che Milan-Roma non metteva in palio soltanto tre punti importanti per la zona Champions, ma qualcosa in più.

I due allenatori sono da tempo sulla graticola visto i risultati non entusiasmanti delle squadre e la doppia sconfitta in coppa Italia (rispettivamente contro Atalanta e Lazio) ha acceso ancora di più le discussioni sulla posizione dei due tecnici. Alla fine a ‘San Siro’ l’ha spuntata il Milan con i gol di Adli e Giroud e il tris siglato da Theo Hernandez che ha reso vano il rigore trasformato a metà secondo tempo da Paredes.

Dopo il momentaneo 2-1 la Roma ha tentato il forcing finale, provando bissare la rimonta dello scorso anno, questa volta senza successo. Una sconfitta che non può passare inosservata visto che fa precipitare la Roma al nono posto in classifica, a cinque punti dalla zona Champions. Una situazione che non può far piacere ai Friedkin, né tantomeno ai tifosi giallorossi che puntano il dito anche contro José Mourinho.

Mourinho, chieste le dimissioni dopo Milan-Roma

Il tecnico portoghese finora ha goduto di un certo apprezzamento da parte della piazza giallorossa, anche se in campionato i risultati non lo hanno premiato. La sconfitta contro il Milan però non è andata già al popolo capitolino che sui social ha chiesto a gran voce le dimissioni dell’allenatore portoghese o il suo esonero.

Il coro è quasi unanime: “Non mi sento di difendere allenatore e squadra: Mourinho dimettiti” ha scritto un utente su X. Un altro invoca le dimissioni immediate dell’allenatore portoghese come atto per dimostrare che ha ancora un po’ di dignità. Ma non manca chi ne chiede l’esonero immediato: unica soluzione per sperare in un piazzamento europeo per un utente.

Ecco alcuni tweet pubblicati su Mourinho:

Mourinho going to face the sack I'm afraid.. — Arjun (@ArjunChopra_8) January 14, 2024

Mourinho Out! — Jonas (@_allaboutsport) January 14, 2024

Se la Roma vuole avere qualche chance di qualificarsi in Europa deve esonerare Mourinho — ‏ّ (@El_Principe22_) January 14, 2024

Io non me la sento più di difendere allenatore e squadra…Mourinho dimettiti #MilanRoma — gianni casu (@CasuGianni) January 14, 2024

Toglie Mancini al centro. Via tutti. Mourinho se ti è rimasta un po' di dignità stasera lascia. Quel goal neanche in promozione si prende — Romolo (@Romolo5804) January 14, 2024

Mourinho fatto più danni della peste — chris (@sickChris13) January 14, 2024

Mourinho e mezza squadra a casa per favore. Quando è troppo è troppo — Gemitaiz (@TheTrueGemitaiz) January 14, 2024