Milan, non solo Buongiorno: colpo grosso in difesa

Le ultime sul colpo in difesa. Il Milan è a caccia del centrale che possa fare la differenza. Non solo Buongiorno: tutti i nomi sul taccuino di Moncada

“Manca sicuramente un difensore, la società sta lavorando per colmare questa necessità”. Parlava così Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Roma. L’idea di acquistare un centrale resta dunque viva, anche perché Theo Hernandez deve giocare sulla sinistra.

La sfida di ieri ha dimostrato che il francese è troppo importante nel suo ruolo naturale e l’arrivo di un altro difensore lo riporterebbe definitivamente sulla fascia. Contro i giallorossi sono arrivate risposte importanti da parte di Simon Kjaer e Matteo Gabbia, ma la caccia al difensore prosegue.

Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani vogliono mettere a segno un colpo importante e nelle prossime ore proveranno a capire se è davvero possibile mettere le mani su Alessandro Buongiorno. Il Torino lo ha dichiarato incedibile, ma al giusto prezzo nessuno lo è per davvero. Servono però 35/40 milioni di euro, tanti soldi che il Milan oggi non è intenzionato a spendere, ma l’inserimento di alcune contropartite tecniche potrebbe facilitare l’affare.

Il nome caldo, che piace ai granata, è quello di di Lorenzo Colombo, ma attenzione all’inserimento di altri giovani che posso interessare a Ivan Juric, come Tommaso Pobega. Per il centrocampista, però, servirà aspettare la nuova stagione. E’ evidente che trovare i giusti incastri in estate potrebbe essere più facile. A giugno, oltre al mediano italiano, potrebbe tornare di moda anche Matteo Gabbia, cercato dal Torino, quando doveva sostituire Bremer, oggi, chiaramente, un suo addio è da considerare impossibile. Le carte per abbassare il prezzo, dunque, non mancano, ma si guarda anche ad altri profili.

Milan, dalla Francia all’Italia: tutti i nomi sul taccuino

Con l’abolizione del Decreto Crescita, pensare ad un profilo come Lenglet a lungo termine è diventato davvero complicato, per via del suo importante contratto. Il francese potrebbe arrivare solamente in prestito.

Oggi tra i nomi in cima alla lista continua ad esserci, invece, quello di Lilian Brassier, che Moncada conosce molto bene. Il Diavolo, però, non ha alcuna voglia di partecipare ad aste e la concorrenza non manca: Porto, Monaco e Bayer Leverkusen sono tra le squadre più interessate al giocatore, ma attenzione all’inserimento del Napoli.

Sullo sfondo resiste il profilo di Tanguy Nianzou, anche lui francese che il Milan potrebbe prendere in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia. Attenzione però ad altre idee, alcune di queste portano in Italia e più precisamente al Bologna. La squadra rossoblu è stata tra le più osservate da Moncada e non solo per Zirkzee e Ferguson. Sul taccuino del Diavolo, c’è, infatti, anche Calafiori, ma si guarda con interesse anche alla crescita di Sam Beukema.

Dando uno sguardo alla Ligue 1, oltre a Brassier, si tengono d’occhio i giovani Leny Yoro del Lille e Ismael Doukouré dello Strasburgo. Non dimentichiamoci infine il di Lloyd Kelly del Bournemouth, per il quale si tornerà a fare sul serio da febbraio. Il suo nome continua ad essere in cima alla lista.