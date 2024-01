Milan-Roma, Pioli annuncia un nuovo colpo: “Obiettivi chiari. Mourinho è furbo”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa, alla vigilia di Milan-Roma, match valevole per la ventesima giornata di Serie A

E’ vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli, che domani affronterà la Roma di Jose Mourinho, per la prima giornata di ritorno di Serie A.

Il Milan deve rialzare la testa dopo il ko contro l’Atalanta, in Coppa Italia: “L’obiettivo è migliorare il girone di andata, che ti garantirebbe il terzo posto – esordisce Pioli in conferenza stampa -, ma se vuoi qualcosa di più devi migliorare di tanto. Abbiamo degli obiettivi chiari, abbiamo subito una delusione che va trasformata in energia. Fisicamente stiamo bene, abbiamo avuto gli stessi dati dell’Atalanta, non è questo il periodo in cui si possono accusare dei cali fisici. Sicuramente il Milan può fare più di 39 punti”.

Il problema del Milan di questa prima metà di stagione è stato certamente legato alla continuità. Un Milan come Sisifo, che porta su questa pietra, arriva in cima alla montagna e poi torna indietro – “Non sono ne preoccupato ne infastidito dalla critiche – prosegue il mister -. Io penso solo a far rendere al meglio i miei calciatori. Le aspettative sono alte e le critiche non mi tolgono nulla. Stiamo lavorando e la squadra è partecipe, è questa la cosa che mi interessa”

Si sposta l’attenzione sulla difesa, dove si aspetta un nuovo acquisto: “La società sta lavorando per colmare questa necessità. Manca sicuramente un difensore. Simic? Non è uscito dai radar, viene preso in grande considerazione”.

Nel frattempo al centro della difesa ha giocato Hernandez, ma domani il francese dovrebbe tornare sulla sinistra – “Theo è stato efficace da centrale, ma anche in fase offensiva – prosegue Pioli -. Domani vedremo che scelte faremo. Theo sarà sicuramente in campo”. E le ultime indicazioni portano a pensare che tornerà proprio a giocare sulla fascia.

Milan, Pioli: “Florenzi out, Terracciano sulla fascia”

Per Filippo Terracciano, invece, potrebbe esserci spazio a partita in corso – “Lo sto provando da terzino – afferma Pioli, rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it -. E’ un giocatore disponibile, con grandi messi tecnici e fisici. E’ importante sapere che può giocare in più ruoli. Adesso l’ho messo in posizione esterna. Domani non avremo Florenzi, è lì che potrebbe essere utilizzato”.

Nel corso della conferenza stampa si è fatto riferimento anche alle dichiarazioni di Mourinho, che ha parlato di Milan come squadra in lotta per lo Scudetto: “Mou è scaltro e furbo , prima di certe partite esalta gli avversari”, commenta Pioli.

Arrivano anche dei commenti sugli arbitri, dopo le dichiarazioni di Rocchi: “Tutti dobbiamo abbassare i toni – prosegue Pioli -, ma serve uniformità di giudizio nelle scelte”.

Un’ultima battuta su Gerry Cardinale, che domani sarà a San Siro a seguire il suo Milan – “Non ho sentito la proprietà, ma la sua presenza dà stimoli in più – conclude Pioli -. E’ evidente che nessuno di noi oggi può essere soddisfatto della stagione”.