HIGHLIGHTS | Troppa Atalanta per il Frosinone: pokerissimo dal sapore Champions

L’Atalanta di Gasperini travolge il Frosinone e si avvicina ulteriormente al quarto posto. 5-0 al Gewiss Stadium, la cronaca e gli highlights del match

Tutto troppo facile per l’Atalanta al Gewiss Stadium nel posticipo del lunedì della 20esima giornata di Serie A. I nerazzurri dominano il Frosinone, certificando la crisi della squadra di Di Francesco.

Pronti, via ed è subito 3-0 per i padroni di casa. Sblocca Koopmeiners su rigore dopo solo otto minuti, al 13esimo Ederson fa 2-0 con un perfetto inserimento in area di rigore. Il tris è immediato e porta la firma di De Ketelaere. La gara è già indirizzata e la squadra nerazzurra amministra il risultato, fino alle reti finali di Zappacosta e Holm. Gasperini si porta così ad un solo punto di distanza dal quarto posto della Fiorentina. Di seguito gli highlights del match.





ATALANTA-FROSINONE 5-0: 8′ Koopmeiners, 13′ Ederson, 14′ De Ketelaere, 83′ Zappacosta, 90′ Holm

CLASSIFICA SERIE A: Inter 51, Juventus* 46, Milan 42, Fiorentina 34, Lazio e Atalanta 33, Bologna 32, Napoli 31, Roma 29, Torino 28, Monza 25, Genoa 22, Lecce 21, Sassuolo* 19, Cagliari 18, Udinese 18, Frosinone 17, Verona 17, Empoli 13, Salernitana 12.

* una partita in meno