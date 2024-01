È saltata la partita: la coppa diventa un caso

Salta la partita e scoppia il caso in coppa: i tifosi hanno manifestato tutto il loro disappunto sui social

Non è iniziata nel migliore dei modi la Coppa d’Africa, competizione che porta sempre tanto interesse con le protagoniste pronte a giocarsi tutto dal primo all’ultimo minuto. La prima partita in programma nella giornata di oggi vedeva la sfida tra Senegal e Gambia. Un match che ha portato delle difficoltà di trasmissione: è infatti saltato il segnale della gara (trasmessa su Sportitalia che ha preso i diritti della competizione) poco dopo la mezz’ora di gioco con il punteggio di uno a zero per il Senegal grazie alla rete di Gueye.

Una situazione decisamente spiacevole per tutti gli appassionati di calcio che hanno espresso il loro dissenso sui social; Sportitalia, a cui non può essere imputato il disservizio, si è immediatamente scusata per l’accaduto. Problematica risolta in tempi più o meno rapidi dal momento che il segnale è stato rispristinato al fischio d’inizio del secondo tempo. I telespettatori dunque hanno avuto modo di vedere il raddoppio del Senegal, firmato Camara che ha anche realizzato il tre a zero nel finale di gara.