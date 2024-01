DIRETTA Serie A, Atalanta-Frosinone 3-0 | De Ketelaere cala il tris! LIVE

Dopo le partite disputate nel weekend, ecco il monday night della ventesima giornata di Serie A che vede di fronte l’Atalanta e il Frosinone

Continua il lunghissimo ventesimo turno del campionato di Serie A, dopo le gare disputate nel weekend. In attesa di Juventus-Sassuolo, che si disputerà domani sera, il monday night vede scendere in campo l’Atalanta e il Frosinone.

I padroni di casa, guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, sono reduci dal pareggio esterno ottenuto contro la Roma di José Mourinho nel turno precedente. Con una vittoria, avrebbero l’opportunità di raggiungere il quinto posto in classifica, attualmente occupato dalla Lazio di Maurizio Sarri, e andare a meno uno dal quarto posto della Fiorentina di Vincenzo Italiano, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Di contro, i ciociari dell’allenatore Eusebio Di Francesco vivono un momento delicatissimo: quattro le sconfitte consecutive, cinque considerano anche il quarto di finale della Coppa Italia disputato contro la Juventus di Massimiliano Allegri, e terzultimo posto, dove c’è il Verona di Marco Baroni, distante solo due lunghezze. La vittoria manca, ormai, dal 26 novembre scorso: 2-1 casalingo al Genoa di Alberto Gilardino. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-FROSINONE

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini

FROSINONE (4-3-2-1): Turati; Lirola, Bonifazi, Okoli, Lusuardi; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Harroui; Cheddira. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A: Inter 51 punti, Juventus* 46, Milan 42, Fiorentina 34, Lazio 33, Bologna 32, Napoli 31, Atalanta* 30, Roma 29, Torino 28, Monza 25, Genoa 22, Lecce 21, Sassuolo* 19, Cagliari 18, Udinese 18, Frosinone* 17, Verona 17, Empoli 13, Salernitana 12

*una partita in meno