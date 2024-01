Dal Milan alla Juventus: vuole tornare in Serie A

Diversi i nomi per il centrocampo della Juventus: valutazioni in corso tra Allegri e Giuntoli, gli scenari in casa bianconera

La Juventus sta valutando l’innesto di un nuovo centrocampista nella rosa di Massimiliano Allegri per il mercato di gennaio.

Negli ultimi giorni alla società bianconera è stato proposto Jordan Henderson, che ha manifestato la volontà di lasciare l’Arabia Saudita e l’Al Ettifaq dopo soltanto sei mesi. Un’occasione per la Juve, che eventualmente penserebbe all’ex Liverpool in prestito fino a giugno. Della soluzione non è convinto soprattutto Allegri, che cerca un nuovo tassello in mediana in grado di fare veramente la differenze ed elevare il tasso qualitativo della rosa a sua disposizione. Un rinforzo non per fare numero, insomma, ma per dare il cambio di passo alla squadra nella corsa scudetto in campionato contro la rivale Inter.

Calciomercato Juventus, proposto Matic: l’ex Roma non solletica Giuntoli e Allegri

Allegri manifesta dei dubbi in questo senso su Henderson, mentre sarebbe ben disposto ad accogliere Koopmeiners alla Continassa.

L’olandese è il sogno di mercato della ‘Vecchia Signora’ e non solo tra le big, con l’assalto però della Juve che è destinato a essere rinviato alla prossima estate. Il centrocampo bianconero potrebbe così non subire scossoni, con Giuntoli e Manna freddi anche sulla possibilità Matic come scrive ‘Tuttosport’. Il serbo è ai ferri corti con il Lilla e si sarebbe proposto alla squadra di Allegri dopo il Milan. Profilo, quello dell’ex Roma, che non stuzzicherebbe però al momento la Juventus, così come i rossoneri: Allegri non vuole minare gli equilibri di spogliatoio e accoglierebbe solo un top a centrocampo per la rincorsa scudetto.