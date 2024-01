Nuove critiche nei confronti del tecnico portoghese dopo la sconfitta rimediata in campionato contro il Milan

Altro passo falso commesso dalla Roma in campionato nel match giocato ieri sera a San Siro. Contro il Milan, infatti, la squadra di José Mourinho ha incassato un sonoro 3-1, deludendo i tanti tifosi che si sarebbero aspettati una reazione d’orgoglio dopo l’eliminazione in Coppa Italia nel derby contro la Lazio.

Un rendimento che ha fatto scivolare la formazione giallorossa al nono posto in classifica, a cinque punti di distanza dall’obiettivo quarto posto oggi occupato dalla Fiorentina. Un’ultima sconfitta che Paolo Bargiggia in diretta su TV Play ha definito come meritata, nonostante il leggero miglioramento rispetto alla versione vista in settimana contro i biancocelesti: “La Roma continua a non vincere con le squadre che le stanno sopra. Anche se, onestamente, ha giocato meglio rispetto al derby di Coppa Italia. Il Milan ha vinto meritatamente”.

Dietro la crisi giallorossa, secondo il giornalista, vi sarebbe innanzitutto la scarsa considerazione che il portoghese ha della sua squadra e che di certo non nasconde: “La Roma non è squadra tranquilla: viene sempre cambiata e criticata dal suo allenatore. E’ difficile per i giocatori sentire Mourinho che ripete che senza Dybala è una tragedia, butta m***a sui giocatori. La Roma è una nave che sta affondando. La Roma ha fatto un grandissimo errore a prendere il portoghese. Lui ti lascia delle squadre cotte. L’anno prossimo si dovrà rifare tutto”.

Calciomercato Roma, doppio annuncio su Mourinho tra esonero e rinnovo

Per quanto riguarda il futuro di José Mourinho sulla panchina della Roma, secondo Bargiggia non è previsto al momento alcun esonero.

Nonostante ciò, per il rinnovo le cose si sarebbero comunque complicate: “Possibile esonero di Mourinho nei prossimi giorni? Non mi risulta, ma è certo che non rinnoverà il contratto. I Friedkin faranno l’anno prossimo un progetto meno costoso. La Roma è in piena confusione. Sceglieranno prima il direttore sportivo e poi si vedrà. Conte? Lui, in questo momento, dice no sia alla Roma che al Napoli. Mentre non è stato contattato dal Milan”.