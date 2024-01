Lazio, Sarri lo guarda da vicino: è lui l’osservato speciale

La Lazio guarda da vicino un talento cristallino esploso in Serie A quest’anno: per Sarri è lui l’osservato speciale.

Maurizio Sarri e la sua Lazio ospitano oggi il Lecce all’Olimpico per cercare di portare a casa tre punti che li terrebbero ulteriormente in corsa per quei posti che l’anno prossimo li porteranno all’Europa. Un momento davvero non semplice per i biancocelesti che arrivano da una sconfitta ed un pareggio in campionato che li ha fatti scivolare al settimo posto in classifica, ma a pari punti con l’Atalanta ed a soli due di lunghezza dal Bologna, momentaneamente in Europa League.

Sarà una gara importante anche per il lecce, che cerca punti salvezza per staccarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, al momento distante sei punti. Sarà, però, un momento importante anche per il mercato: non è un mistero, infatti, che già da qualche mese ci sia stato quantomeno un interesse da parte degli uomini di Lotito per Patrick Dorgu, il terzino sinistro dei pugliesi che sta facendo davvero molto bene tra le fila dei pugliesi.

Calciomercato Lecce, Dorgu piace alla Lazio: sarà l’osservato speciale

Scovato in Danimarca ed arrivato in punta di piedi tra le fila di D’Aversa, giorno dopo giorno il 19enne Dorgu si è ritagliato uno spazio davvero molto importante in squadra, attirando le attenzioni di moltissime squadre. La Lazio è una di queste, sebbene non ci sia ancora nulla di concreto in tal senso ma soltanto una suggestione o poco più.

Una cosa, però, è certa: se Marusic è un punto fermo di questa squadra, dall’altra parte Pellegrini chiede più spazio, mentre Kamenovic non ha trovato spazio. Qualora almeno due di questi tre dovesse partire, Dorgu potrebbe essere il sostituto ideale per il presente ma anche e soprattutto per il futuro.