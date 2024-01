Inzaghi è affamato dopo la manita: “Mi sono arrabbiato con Thuram”

Pokerissimo dell’Inter sul campo del Monza: i nerazzurri dominano all’U-Power Stadium, le dichiarazioni in conferenza stampa di Simone Inzaghi

L’Inter passeggia sul campo del Monza. Gol e spettacolo per la capolista di Simone Inzaghi e ‘manita’ rifilata a domicilio alla squadra di Palladino.

I nerazzurri, in attesa dell’impegno della Juventus contro il Sassuolo, portano momentaneamente a +5 il vantaggio in classifica sui rivali bianconeri. Cinque squilli al campionato e un chiaro segnale anche alla compagine di Allegri. A parte il cartellino di Calhanoglu, grande protagonista della serata e che sarà squalificato nella trasferta di campionato con la Fiorentina, la notte brianzola dà ulteriori certezze a Inzaghi anche in vista della Final Four di Supercoppa in Arabia Saudita: “Abbiamo ascoltato poco e lavorato tanto. Abbiamo fatto un’ottima partita, come gruppo. Il Monza ci ha sempre creato delle difficoltà in passato, volevano fare un’ottima gara e ci siamo riusciti”, ha esordito l’allenatore piacentino in riferimento alle ultime polemiche.

Monza-Inter, Inzaghi in conferenza sulla corsa scudetto: “Grande ruolino di marcia”

Sulla corsa punto a punto con la Juventus: “Uno stimolo? Dobbiamo incidere solo su noi stessi, cerchiamo di lavorare nel migliore dei modi gara dopo gara”.

Inzaghi prosegue la sua analisi nella sala conferenze dell’U-Power Stadium: “Abbiamo ragionato solo su questa partita, senza pensare alla Supercoppa o alla Fiorentina. Stiamo avendo un grande ruolino di marcia, magari in altre stagioni avremo avuto più margine. Abbiamo una squadra vicina e un’altra non lontana, ci sono ancora a disposizione 54 punti e dobbiamo continuare così”. L’allenatore nerazzurro si è arrabbiato per il gol subito da Pessina (poi annullato dal VAR) e su un’occasione mancata da Thuram sul 2-0 nel primo tempo: “Sì ho tanta fame, mi sono arrabbiato con Marcus perché potevamo chiuderla prima e volevo che anche lui facesse gol. Non c’è nulla di scontato, sappiamo che anche un episodio può riaprire le partite”. Infine sulla prossimo impegno in Supercoppa: “Conoscevamo il nuovo format, sarà ancora più impegnativa. Andremo lì per ottenere il massimo risultato come sempre”.