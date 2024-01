Tegola Inter: la nota stonata per Inzaghi all’U-Power Stadium

Tre gol e gioco spumeggiante per l’Inter nella trasferta di Monza: c’è però una nota stonata per Simone Inzaghi

Tutto facile per l’Inter nella trasferta di Monza. Nerazzurri già con il doppio vantaggio all’intervallo e che nella ripresa trovano anche la terza rete con lo scatenato Calhanoglu.

Doppietta per il regista turco, che nella prima frazione aveva trovato il vantaggio su rigore. L’ex Milan ha già segnato dieci reti in stagione tra campionato e coppe, ritornando ai livelli che gli competono dopo un periodo di appannamento. Calhanoglu croce e delizia per Simone Inzaghi, visto che prima della doppietta il centrocampista classe ’94 ha rimediato un cartellino giallo pesante che gli farà saltare per squalifica la prossima sfida di campionato (dopo la trasferta di Supercoppa in Arabia) contro la Fiorentina.

Calhanoglu era in diffida e non giocherà quindi la gara del ‘Franchi’ contro i viola in programma il prossimo 28 gennaio.

Qualche minuto dopo arriva un altro cartellino, stavolta rosso e sponda Monza, per Raffaele Palladino. L’allenatore di casa eccede nelle proteste contestando la decisione arbitrale di Rapuano, che lo espelle a metà ripresa. Palladino si dispera e raggiunge gli spogliatoi agitando le mani: il mister biancorosso non sarà così in panchina nella prossima trasferta di Empoli.