Inzaghi controcorrente, il 2-0 non basta: la furia del tecnico dell’Inter

Inter sul doppio vantaggio nel match dell’U-Power Stadium contro il Monza: Simone Inzaghi però si arrabbia per un episodio che poteva costare caro ai nerazzurri

Partenza a razzo per l’Inter sul campo del Monza nell’anticipo della ventesima giornata del campionato di Serie A.

La capolista è già avanti di due reti dopo 14 minuti, grazie al rigore di Calhanoglu e al puntuale sigillo di capitan Lautaro Martinez. Il turco è infallibile dal dischetto dopo il fallo di mano dell’ex Gagliardini: 8 su 8 dagli undici metri in stagione, mentre per il centravanti argentino è la 19° rete in tutte le competizioni (17 in Serie A). Simone Inzaghi soddisfatto ma non troppo del primo tempo finora giocato dai suoi giocatori, con il tecnico nerazzurro che va su tutte le furie per la rete presa a opera di Pessina, poi annullata dal VAR per un fuorigioco millimetrico del capitano brianzolo.

Inzaghi ha ripreso i suoi difensori, colpevoli di aver perso la marcatura e agito con sufficienza nell’occasione dove Bastoni era l’ultimo uomo a chiudere la linea difensiva.

L’allenatore piacentino vuole dalla sua squadra più attenzione ed evitare cali di concentrazione, che possono costare cari e riaprire la contesa dell’U-Power Stadium. Qualche minuto prima, inoltre, lo stesso Inzaghi non aveva preso benissimo l’errore sottoporta di Thuram davanti a Sorrentino sull’assist di Dimarco, che avrebbe messo in cassaforte il match per la capolista.