DIRETTA Serie A, Cagliari-Bologna: le formazioni UFFICIALI – LIVE

Unica gara in programma domenica pomeriggio alle 15, Cagliari-Bologna verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Dopo la vittoria di ieri del Verona contro l’Empoli, il Cagliari ha bisogno di una vittoria per operare il controsorpasso sugli scaligeri e uscire nuovamente dalla zona retrocessione. Attualmente terzultimi a quota 15 punti, in caso di successo i sardi supererebbero di un punto i gialloblu veneti. Di fronte, però, ci sarà un avversario di tutto rispetto uscito a testa alta dalla Coppa Italia.

Reduce dall’eliminazione per mano della Fiorentina dopo i rigori, la squadra allenata da Thiago Motta non sta vivendo il suo miglior momento dal punto di vista dei risultati. Dopo lo 0-3 contro l’Udinese, infatti, i felsinei sono stati fermati sul pareggio dal Genoa nell’ultimo turno del girone di andata. Tornare alla vittoria vorrebbe dire riportarsi momentaneamente al quarto posto e mettere pressione ai Viola, in campo alle 18 contro l’Udinese.

Claudio Ranieri, dal canto suo, ha intenzione di vendere cara la pelle e vuole sfruttare al meglio le assenze di Joshua Zirkzee per squalifica e di Alexis Saelemaekers per infortunio. Calciomercato.it seguirà la sfida dell’Unipol Domus Arena in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Bologna

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Sulemana; Viola, Nandez; Petagna. Allenatore: Claudio Ranieri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Urbanski; Van Hooijdonk. Allenatore: Thiago Motta.

CLASSIFICA SERIE A: