Vlahovic via con lo scambio: alla Juventus 40 milioni e il pupillo di Allegri

L’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna chiama in causa anche la Juventus. Dusan Vlahovic nel domino: maxi trattativa e scenario a sorpresa

Dopo il roboante successo ottenuto in Coppa Italia contro il Frosinone, la Juventus si sta preparando in vista della delicata gara di campionato contro il Sassuolo. Un crocevia importante per gli uomini di Allegri, che mirano a tenere il passo dell’Inter capolista. A tenere banco, però, sono anche le indiscrezioni di mercato.

Sotto questo punto di vista, l’area mercato bianconera si sta segnalando tra le più attive. Dopo aver virtualmente chiuso l’affare Djalo, Giuntoli sta scandagliando il terreno alla ricerca del centrocampista giusto da regalare a Max Allegri. Nelle ultime ore ha preso quota l’ipotesi Henderson, anche se la trattativa per l’ex Liverpool non è ancora entrata nella sua fase più calda, con la Juve che si è presa del tempo per valutare l’evolvere della situazione. In tutto questo, occhio ai possibili incroci tra la “Vecchia Signora” e l’Atletico. Dopo ave effettuato nuovi sondaggi esplorativi per Saul, infatti, non è escluso che per la Juventus torni in auge anche un altro profilo.

De Paul-Juventus, dalla Spagna: l’Atletico Madrid chiede in cambio Vlahovic

A fare il punto della situazione sull’argomento è todofichajes.com. Secondo quanto riferito, la Juventus e l‘Atletico Madrid potrebbero imbastire una maxi operazione. Vecchio sogno di mercato, i Colchoneros non hanno infatti mollato la presa per Dusan Vlahovic per il quale, però, i bianconeri non intendono fare sconti.

Sebbene le trattative per il rinnovo del serbo non abbiano fatto registrare significative novità, Giuntoli non intende accettare offerte inferiori agli 80 milioni di euro per l’attaccante. Cifra a cui l’Atletico Madrid potrebbe arrivare inserendo nell’affare qualche contropartita tecnica. Un profilo gradito dalle parti della Continassa è quello di Rodrigo De Paul, che i madrileni valutano 40 milioni di euro. Difficile, per non dire impossibile, che questo genere di trattativa possa prendere piede a gennaio. Più verosimile, invece, che i due club possano eventualmente parlarne in estate. Nel caso in cui la Juventus dovesse effettivamente spingere per l’acquisto di De Paul, l’Atletico potrebbe decidere di inserire l’argentino in un affare allargato per riuscire a mettere le mani proprio su Vlahovic. Staremo a vedere cosa succederà.