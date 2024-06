Italia-Albania, Spalletti richiama Scamacca: cosa gli ha chiesto il ct

Poco prima dell’ora di gioco c’è stato un evidente rimbrotto di Spalletti al suo attaccante, autore di una buonissima prova ma non completa

DA DORTMUND – Dopo lo spavento iniziale, l’Italia conduce 2-1 contro l’Albania in questo esordio a Euro 2024. Una prestazione di ottima qualità, al quale però manca lo spunto finale per chiuderla. E finché il risultato vede un solo gol di differenza, nessuno può dirsi sicuro dei tre punti. Per questo Spalletti resta sulle spine, soddisfatto sì ma a metà perché effettivamente manca ancora qualcosa.

Magari la fiammata di Scamacca, che ha lavorato benissimo di sponda, aprendo alla grande gli spazi per i centrocampisti, ma in zona gol poteva dare di più. Intorno al 57′ è questo che il ct gli ha detto in uno scambio di vedute molto rapido e quasi ravvicinato. Gianluca ad ascoltare, il mister a catechizzarlo dettandogli i movimenti in maniera decisa, quasi a rimprovero. Ok arretrare per vedere il gioco e servire gli inserimenti, ma poi questi vanno pure seguiti. Questo manca al giocatore dell’Atalanta, stasera e non solo: l’attacco alla profondità, all’area, con cattiveria e determinazione. Scarica e vai per fare densità, cercare il gol con insistenza e grande voglia. E chiudere questa partita.