Per Monza-Inter c’è anche Spalletti: gli osservati speciali del Ct azzurro | VIDEO CM.IT

Monza-Inter è l’anticipo della ventesima giornata del campionato di Serie A: sulle tribune dell’U-Power Stadium per seguire la gara c’è anche il Ct della Nazionale Luciano Spalletti

Grande attesa a Monza per il match contro la capolista Inter, con la squadra di Palladino che sogna di replicare l’impresa dello scorso anno a San Siro.

I brianzoli confermano il trio formato da Colpani, Mota e Valentin Carboni, con il gioiello argentino che sarà l’osservato speciale anche della dirigenza nerazzurra e che è destinato a giugno a tornare in pianta stabile ad Appiano Gentile dopo il prestito con la squadra biancorossa. Simone Inzaghi invece, almeno inizialmente dà respiro ad Acerbi e Dumfries con de Vrij e Darmian dal primo minuto. Niente titolarità per Frattesi nonostante la rete da tre punti con il Verona, con Barella confermato nel trio in mediana.

Monza-Inter, oltre a Spalletti c’è anche Paolo Maldini

Frattesi e Barella saranno anche sotto la lente d’ingrandimento di Luciano Spalletti, con il Ct della Nazionale italiana tra gli ospiti d’eccezione sulle tribune dell’U-Power Stadium.

🎥 #MonzaInter – A seguire il match in tribuna all’U-Power Stadium c’è anche il Ct della Nazionale Luciano #Spalletti 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/jqgrFB8SrV — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 13, 2024

Ovviamente nello scacchiere dell’Inter gli occhi del tecnico di Certaldo saranno anche su Dimarco e Darmian, mentre nelle fila del Monza l’attenzione sarà rivolta al ‘Flaco’ Colpani che è stato convocato da Spalletti negli ultimi impegni azzurri di novembre. Alla sfida dell’U-Power Stadium è presente anche Paolo Maldini, arrivato in Brianza per seguire il figlio Daniel, alla prima convocazione con la squadra di Palladino dopo l’ingaggio in prestito dal Milan del 22enne attaccante.