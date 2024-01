“Offerta adeguata”: via libera Juve alla cessione di Chiesa

Le ultime di calciomercato Juventus nella diretta Twitch di Tv Play: “Proprio per questo motivo, Giuntoli è al lavoro”

La Juventus fa sul serio per Samardzic. Per Guidi de ‘La Gazzetta dello Sport’, intervenuto nella diretta Twitch di Tv Play, la priorità dei bianconeri per il centrocampo è però un’altra.

“C’è stato un inserimento nella trattativa tra Napoli ed Udinese – conferma il collega – ma Giuntoli non lo prenderà”.

“Samardzic non è il tipo di giocatore che Allegri vuole – sottolinea Guidi a Tv Play – Il tecnico preferisce uno più di rendimento, che vada senza palla sia in fase offensiva che difensiva”.

Il nome nuovo per il centrocampo della Juve, al di là di Koopmeiners quasi impossibile da prendere in questa sessione di gennaio, è l’inglese Jordan Henderson che vuole già lasciare l’Al Etiffaq e l’Arabia appena sei mesi dopo il suo arrivo.

Fronte uscite, invece, attenzione alla situazione di Chiesa: “Se l’estate scorsa fosse arrivata un’offerta adeguata da un club in cui lui sarebbe voluto andare, Chiesa sarebbe già andato via. Anche nel futuro, considerando la sua situazione contrattuale, una proposta congrua verrebbe valutata. Stesso discorso per Vlahovic, il quale ha anche lui un ingaggio alto. Proprio per questo motivo, Giuntoli è al lavoro per spalmare i vari rinnovi”.

Juventus, Guidi a Tv Play: “Futuro Allegri? La scelta spetterà a lui”

Dal mercato al campo, Guidi esalta la squadra di Allegri, la cui permanenza oltre questa stagione è piuttosto incerta: “La scelta spetterà a lui, visto che ha un altro anno di contratto. Può darsi che l’estate prossima voglia fare un’esperienza estera, tipo Arabia”.

“Ora è anche grazie al lavoro di Allegri – evidenzia Guidi in conclusione – che questa Juve ha veramente fame di vincere tutte le partite, anche se non mi farei illudere dai successi agevoli ottenuti in Coppa Italia. Se sta meglio dell’Inter? Sì, i nerazzurri nelle ultime due partite hanno dato la sensazione di essere calati”.