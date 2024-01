Lancio di palline da tennis e invasione di campo: partita sospesa

Il match è stato sospeso a causa di un’invasione di campo da parte dei tifosi preceduto dal lancio di palline da tennis. Ecco quanto successo

Non sono pochi gli episodi sui campi da calcio che nelle ultime settimane stanno calamitando l’attenzione mediatica. L’ultima protesta, in ordine di tempo, è andata in scena in Inghilterra e più nello specifico nel campionato di League One.

Il match tra Reading e Port Vale, infatti, è stato sospeso a causa dell’invasione di campo dei supporters di casa. La partita, che viaggiava sul risultato di parità, è stata immediatamente sospesa dopo l’irruzione in campo dei tifosi del Reading. Pochi minuti prima dell’episodio, erano già state lanciate delle palline da tennis in segno di protesta nei confronti della conduzione presidenziale. A nulla sono valsi i messaggi lanciati dallo speaker e i ripetuti inviti da parte del club di porre fine all’invasione di campo. Dopo essere stati avvertiti che la partita sarebbe stata sospesa definitivamente se non si fosse sgomberato il campo, solo alcuni tifosi del Reading sarebbero ritornati sugli spalti. La maggior parte è rimasta sul manto erboso per condurre la propria protesta contro il club.

A stretto giro di posta il Reading ha poi condiviso una serie di messaggi all’indirizzo dei propri tifosi. Veri e propri inviti, nei quali si chiedeva ai tifosi di fermare l’invasione di campo per evitare gravi sanzioni. Il rischio che il Reading incorra in una vera e propria stangata è ora particolarmente concreto.