La sfida salvezza è del Verona: Empoli battuto e staccato in classifica

Da pochi istanti si è chiuso il match del “Bentegodi” tra Hellas Verona ed Empoli. A prevalere, al termine di 95 minuti molto intensi, sono stati i padroni di casa, che hanno battuto i toscani grazie alle reti di Djuric e Ngonge. Ha accorciato le distanze il gol di Zurkowski al 63′.

La prima ora di gioco è stata monopolizzata dalla verve dell’Hellas Verona capace prima di sbloccare la contesa grazie alla pizzata di Djuric e poi di portarsi sul doppio vantaggio con Ngonge. Feroci sulle seconde palle, i gialloblu creano i presupposti per andare a segno anche in altre occasioni, legittimando di fatto il risultato. Al 63′, però, il sigillo di Zurkowski sembrava poter imprimere un’altra direzione alla gara. I toscani si riversano in attacco alla ricerca del gol del pareggio, sfiorato in un paio di occasioni. L’Hellas, però, resiste anche in 10 uomini (espulso Duda) e conquista tre punti pesantissimi, che permettono agli scaligeri di agganciare momentaneamente l’Udinese a quota 17 punti, portando a 4 le lunghezze di margine sull’Empoli penultimo.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 48; Juventus 46; Milan 39; Fiorentina 33; Bologna 32; Napoli* 31; Lazio e Atalanta 30; Roma 29; Torino* 28; Monza 25; Genoa* 22; Lecce 21; Sassuolo e Frosinone 19; Udinese e Verona* 17; Cagliari 15; Empoli* 13; Salernitana* 12.

*una partita in più