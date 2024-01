Inzaghi non ci sta: “Gol da annullare, vogliamo rispetto”

Le parole di Filippo Inzaghi al triplice fischio di Napoli-Salernitana. L’amarezza del tecnico dei granata, che ha fornito la sua chiave di lettura del match appena concluso

Il gol di Candreva aveva illuso la Salernitana che, come contro la Juventus, era riuscita a sbloccare la gara del “Maradona” grazie ad una perla del suo gioiello. Così come in occasione del match dell’Arechi contro i bianconeri, però, la compagine di Filippo Inzaghi è stata nuovamente raggiunta e rimontata, subendo il gol del sorpasso ad una manciata di secondi dalla fine della partita.

Comprensibile la delusione dell’allenatore granata, intervenuto ai microfoni di DAZN. Inzaghi è però dispiaciuto anche per il gol conclusivo di Rrahmani, derivato, a suo avviso, da un fallo di Demme: “PIù di quello che abbiamo fatto non potevamo fare, non potevo chiedere altro ai ragazzi. Ma siamo sempre penalizzati, chiediamo rispetto. Facciamo grandi sacrifici e facciamo grandi partite, vogliamo perderle ma in modo giusto. Ci sono delle immagini da far vedere, speriamo che stavolta avvenga. Il fallo di Demme è un fallo da Var, l’arbitro doveva andare a rivedere come ha fatto per il rigore. Ma non mi piace soprattutto l’atteggiamento nei miei confronti. Sono stato ammonito senza fare niente, non mi parlano, non mi guardano in faccia. Non va bene. Ci sentiamo presi in giro e non vogliamo essere la vittima sacrificale di nessuno. Chiedono rispetto, da parte nostra c’è ma nei nostri confronti non fanno altrettanto”.

Salernitana, Inzaghi: “Ora due gare importanti, al mercato non penso”

Inzaghi ha poi proseguito, focalizzando il suo punto sui prossimi impegni, in cui la Salernitana si giocherà molto.

“Abbiamo due partite in casa in cui dobbiamo provare a ottenere il più possibile – ha spiegato – C’è da sbollire la rabbia e da tornare a lavorare, la squadra si sta esprimendo bene. Con Napoli e Juventus meritavamo almeno due punti, non è andata così. Ci sono giocatori che stanno andando alla grande come Tchaouna, Lovato e Martegani stanno crescendo notevolmente e possono ancora migliorare. Il mercato? Facciamo lavorare il direttore Sabatini, io per ora penso a quelli che ho”.