DIRETTA Serie A, Napoli-Salernitana 0-0 e Genoa-Torino 0-0 LIVE

Calciomercato.it vi offre i match del ‘Maradona’ tra il Napoli di Mazzarri e la Salernitana di Inzaghi e del ‘Ferraris’ tra il Genoa di Gilardino e il Torino di Juric in tempo reale

Il Napoli ed il Genoa ospitano rispettivamente la Salernitana ed il Torino nei primi due anticipi del sabato che aprono la ventesima giornata del campionato di Serie A. Due sfide che mettono in palio punti importanti per iniziare al meglio il girone di ritorno che saranno dirette nell’ordine dagli arbitri Marinelli di Tivoli e Giua di Olbia.

Da un lato, allo stadio ‘Maradona’, gli azzurri di Walter Mazzarri – privi dell’ex Mazzocchi squalificato – vogliono tornare al successo nel derby campano dopo aver raccolto un solo punto senza segnare nemmeno un gol nelle ultime tre uscite contro la Roma, il Monza e il Torino. Lo scopo è quello di uscire dalla crisi che ha relegato i campioni d’Italia uscenti al nono posto in classifica e riavvicinarsi alla zona Champions League in attesa di rinforzi dal mercato. Per i granata di Filippo Inzaghi, che a loro volta dovranno fare a meno di Maggiore appiedato dal giudice sportivo e che sono reduci dalla sconfitta beffa nel finale contro la Juventus, sognano il colpaccio per lasciare l’ultima posizione e rilanciarsi nella lotta per non retrocedere. All’andata i partenopei si imposero con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Raspadori e di Elmas.

Dall’altro lato, allo stadio ‘Ferraris’, i rossoblu di Alberto Gilardino puntano ad allungare la striscia di quattro risultati positivi fatti di una vittoria contro il Sassuolo e tre pareggi contro squadre di alta classifica come Juve, Inter e Bologna. I granata del grande ex Ivan Juric, invece, vogliono dare seguito al successo ottenuto contro il Napoli per raggiungere almeno momentaneamente Atalanta e Lazio a quota 30 punti. All’andata i piemontesi ebbero la meglio con il punteggio di 1-0 grazie al gol messo a segno da Radonjic. Entrambe le partite saranno visibile in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match del tra Napoli e Salernitana e tra Genoa e Torino live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali di Napoli-Salernitana e Genoa-Torino

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Fazio, Gyomber; Sambia, Martegani, Legowski, Candreva, Bradaric; Simy, Tchaouna. All. Inzaghi

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Messias, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 48; Juventus 46; Milan 39; Fiorentina 33; Bologna 32; Lazio 30; Atalanta 30; Roma 29; Napoli 28; Torino 27; Monza 25; Genoa e Lecce 21; Sassuolo e Frosinone 19; Udinese 17; Cagliari 15; Verona 14; Empoli 13, Salernitana 12.