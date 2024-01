DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di sabato 13 gennaio

Le ultime notizie di calciomercato dei venti club di Serie A e non solo. Le trattative di Inter, Juventus, Milan e di tutte le altre: tutti gli aggiornamenti in tempo reale di sabato 13 gennaio 2024

Tra le società in maggiore spolvero, sia sul campo sia sul mercato, c’è la Juventus. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna vogliono consegnare a Massimiliano Allegri i rinforzi richiesti: settimana prossima arriva a Torino Tiago Djalò, ma ora si lavora sul centrocampo.

Continua la trattativa con l’Udinese per aggiudicarsi Lazar Samardzic, da non escludere che possa restare in Friuli fino al termine della stagione prima di raggiungere la Vecchia Signora. Inoltre, dall’Arabia Saudita spunta una possibile occasione da valutare: quella che riguarda Jordan Henderson. L’ex Liverpool potrebbe lasciare l’Al Ettifaq in prestito fino al termine della stagione.

