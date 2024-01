UFFICIALE, salta la rifinitura: non convocato per Monza-Inter

Il difensore ha saltato l’ultimo allenamento decisivo alla vigilia del match e non è stato inserito nell’elenco ufficiale dei convocati

Si aprirà subito col botto la prima giornata di ritorno del campionato italiano. Se nel pomeriggio di domani tutti gli occhi saranno puntati sul derby campano tra Napoli e Salernitana, in serata toccherà a quello lombardo tra Monza e Inter. Partita ricca di significati per i tanti ex in campo e non solo, visto che negli ultimi due anni ha sempre riservato emozioni e tante sorprese.

Inter che arriva all’appuntamento dopo una settimana ricca di polemiche per il famoso episodio di settimana scorsa nel match contro il Verona. Nonostante il ‘titolo’ di campione d’inverno, la squadra di Simone Inzaghi ha ricevuto negli ultimi giorni più critiche per il mancato intervento del Var sul gol di Frattesi, che complimenti per i numeri impressionanti messi a segno in tutto il girone di andata.

Di fronte ci sarà un Monza che nell’ultimo turno ha ritrovato la vittoria contro il Frosinone e che cercherà di dare del filo da torcere ai nerazzurri, facendo affidamento sull’uomo del momento: Valentin Carboni. Il fantasista argentino di proprietà dell’Inter sta vivendo un gran momento e con ogni probabilità partirà dal primo minuto. Chi non sarà dell’incontro, invece, è Giorgio Cittadini. Il difensore in prestito dall’Atalanta non ha recuperato dall’infortunio ed ha saltato la rifinitura.

Il suo nome, infatti, non è apparso nell’elenco dei convocati appena diffuso dal Monza: