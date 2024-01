Sorpresa in Serie A: al secondo posto c’è chi meno ti aspetti

In questa speciale classifica di Serie A, al secondo posto, c’è un nome che proprio nessuno si aspetterebbe: ecco chi è.

C’è una speciale ed allo stesso tempo curiosa classifica di Serie A che in pochi avrebbero immaginato. Stiamo parlando di quella dei clean sheet, ossia delle partite in cui la propria porta è rimasta inviolata. Se al primo posto ci sono davvero pochi dubbi, con Sommer dell’Inter che guida il gruppo con 12 partite senza avere mai subito un gol, è il secondo che ha spiazzato davvero tutti quanti, non tanto per il nome in sé quanto piuttosto per il fatto che in pochi lo avrebbero mai immaginato ad inizio stagione.

Il secondo, infatti, è Vanja Milinkovic-Savic del Torino, che condivide il secondo gradino del podio con Szczesny della Juventus a 9. Un risultato a dir poco straordinario per i granata di Juric che, ancora una volta, confermano quanto il loro campionato sia davvero importante e che, soprattutto in Italia, la vera forza sta nell’avere un comparto difensivo agguerrito e ben affiatato.

Questa è l’ennesima dimostrazione dell’importante lavoro che sta facendo e continua a fare il tecnico croato con questa squadra: è riuscito a darle una forma e la classifica parla chiaro.

Torino, Milinkovic-Savic secondo per clean sheet in Serie A

In questa speciale classifica dei clean sheet troviamo, a seguire, un’altra importante sorpresa di quest’annata: Skorupski del Bologna a quota 7, mentre a quota 6 troviamo tantissimi portieri: Provedel della Lazio, Maignan del Milan, Di Gregorio del Monza ed infine Terraciano della Fiorentina.

Un mix di estremi difensori di proprietà della big e qualche sorpresa, che dimostra quanto questo campionato, soprattutto quest’anno, può regalare parecchie sorprese, ancora più degli anni passati. Chiudono la classifica a quota 5, con Musso dell’Udinese e Rui Patricio della Roma.