McKennie come Pirlo: Allegri ha trasformato l’americano e i tifosi impazziscono

La vittoria contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco ha dato diverse buone notizie alla Juventus di Massimiliano Allegri, anche su un centrocampista che, soltanto qualche mese fa, sembrava prossimo alla cessione in sede di calciomercato: le ultimissime notizie

La Juventus di Massimiliano Allegri, nella serata di ieri, ha battuto il Frosinone in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri, che precedentemente avevano regolato la Salernitana, hanno superato la squadra neopromossa e rivelazione dell’attuale campionato italiano di Serie A.

Un rotondo 4-0 segnato dalla tripletta di Arek Milik, centravanti polacco e riserva di Dusan Vlahovic, e dal gol di Kenan Yildiz, fantasista turco e giovanissima rivelazione della nuova Juventus. Non solo, proprio in occasione del gol del classe 2005 si è messo in mostra anche Weston McKennie. Il centrocampista americano, vicino alla cessione nelle ultime finestre di calciomercato, ora è un vero e proprio punto fermo della Juventus di Massimiliano Allegri tanto da trasformarsi anche in un regista dai piedi d’oro, un Andrea Pirlo moderno come descritto da qualche tifoso, ma non solo, nella serata di ieri su X, meglio conosciuto come Twitter.

McKennie si trasforma in Pirlo e i social impazziscono

Il lancio, millimetrico, per Kenan Yildiz in occasione del gol del 4-0 della Juventus contro il Frosinone di Weston McKennie ha riportato alla memoria di molti tifosi della Juventus le sventagliate di Andrea Pirlo quando, all’inizio del ciclo bianconero, illuminava lo Stadium con le sue giocate. Su X diversi tifosi, ma anche alcune testate giornalistiche estere (anche americane) hanno elogiato la prestazione di McKennie.

C’è chi, senza farsi particolari problemi, ha affermato: “McKennie è sembrato il miglior Pirlo stasera nella sfida della Juventus contro il Frosinone“. Ma anche chi: “McKennie trasformato in Pirlo 2006“. Non solo, un tifoso ha anche osato dal punto di vista grafico apponendo la faccia del giocatore americano su una foto proprio dell’ex stella di Milan e Juventus, mentre un altro ha provato ad unire i nomi: Weston Pirlo o Andrea McKennie.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET SULLA ‘TRASFORMAZIONE’ DI MCKENNIE IN ANDREA PIRLO NELLA JUVENTUS

Weston Pirlo. we would also accept Andrea McKennie.

pic.twitter.com/d9ZckO7QOD — Maximiliano Bretos (@MaxBretosSports) January 11, 2024

Weston McKennie Highlights vs Frosinone | The New Pirlo? pic.twitter.com/Gd4nl6ro05 — Matteo Bonetti (@Bonetti) January 11, 2024

Weston McKennie looked like prime Pirlo for Juventus today against Frosinone 🇺🇸👀 pic.twitter.com/2v3RMNI64Q — FOX Soccer (@FOXSoccer) January 11, 2024

-15 tiri -McKennie trasformato in Pirlo 2006 -4 gol -secondo pallone bucato in due partite di Coppa Italia -maglioncino dolcevita per riparare il collo dal freddo torinese -calcio spettacolo offerto al suo popolo per rianimarlo dopo una giornata lavorativa MI INCHINO A TE pic.twitter.com/gZrZcQRw2q — L’Agnelliano (@umbasdeez) January 11, 2024