Lesione muscolare, UFFICIALE: l’attaccante salta la Supercoppa

Lesione muscolare per l’attaccante, è già UFFICIALE: salta la Supercoppa in Arabia Saudita. Pesante tegola per la big

Ultimo turno di campionato prima della Supercoppa italiana. Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina si preparano per il primo trofeo della stagione, che sarà assegnato in Arabia Saudita.

Sempre in Arabia, è già in corso invece la Supercoppa spagnola. La finalissima è già decretata: a sfidarsi saranno le grandi rivali di sempre, il Real Madrid di Ancelotti ed il Barcellona. Dopo la semifinale vinta 2-0 contro l’Osasuna, però, arrivano brutte notizie per Xavi.

Raphinha non sarà della partita: “Gli esami effettuati sul giocatore della prima squadra Raphinha hanno rivelato che ha una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra”. Lo ha comunicato il Barça attraverso un comunicato ufficiale: il brasiliano salterà la finale di Supercoppa.

Barcellona, Raphinha KO: niente finale di Supercoppa contro il Real Madrid

Una notizia che interessa anche il Napoli di Mazzarri, avversario dei blaugrana agli ottavi di finale di Champions League. Per Raphinha, infatti, si teme uno stop prolungato.

“Non è disponibile per la selezione e il suo recupero determinerà il suo ritorno in campo. L’attaccante brasiliano si è infortunato nel primo tempo della partita vinta 2-0 contro l’Osasuna nella semifinale della Supercoppa Spagnola ed è stato sostituito da Lamine Yamal. – conclude la nota del Barcellona – La partita di Riyad è stata la ventesima presenza stagionale di Raphinha con i blaugrana, nella quale ha segnato quattro gol”.