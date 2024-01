Lazio in cerca di riscatto: la ‘vendetta’ di Sarri

La Lazio affronterà la Juventus nella semifinale di Coppa Italia: torna la sfida con il grande ex di turno Sarri, i precedenti.

La vittoria nel Derby della capitale di misura contro la Roma di Mourinho ha permesso alla Lazio di passare il turno di Coppa Italia ed accedere alle semifinali di questa competizione, in cui dovrà affrontare la Juventus in una sfida sui 180 minuti. Sarà un’ottima occasione per incontrare di nuovo una squadra, quella bianconera, in cui, nonostante uno Scudetto vinto, l’amore tra il tecnico, la dirigenza e la tifoseria non è mai nato.

Gli ultimi precedenti, però, non sorridono agli aquilotti di Claudio Lotito: nelle ultime cinque gare, infatti, la Vecchia Signora è uscita vincente tre volte, mentre i laziali soltanto una volta, mentre è soltanto una la gara finita in pareggio. L’ultimo scontro, finito con il punteggio di 3-1 all’Allianz Stadium di Torino, è terminato 3-1, con doppietta di Vlahovic e gol di Chiesa, mentre gli ospiti hanno messo a segno la rete della bandiera con Luis Alberto.

Lazio-Juventus, i precedenti non sorridono ai biancocelesti

Si rinnoverà, quindi, la sfida tra Juventus e Lazio, con Maurizio Sarri che proverà ad invertire la rotta dei biancocelesti contro la Vecchia Signora. Un vero e proprio testa a testa che, per il momento, vede avanti i piemontesi, ma in Coppa Italia, soprattutto nell’arco di due gare tra andata e ritorno, potrebbe davvero succedere di tutto dal momento che la storia dimostra come in questa tipologia di gare tutto possa succedere. Chiedere a Napoli e Inter.

Insomma, se da una parte i precedenti negli ultimi tempi non sorridono ai biancocelesti, dall’altra parte in campionato il club di Lotito, dopo tre vittorie consecutive, si è un po’ arenata con un pareggio ed una sconfitta nelle ultime due gare.