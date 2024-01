Genoa, un anno fa la fine di un ‘incubo’: Juric ha brutti ricordi

Il Genoa un anno fa stava uscendo da un vero e proprio incubo: la partita con il Torino ha svoltato la stagione, Juric ha brutti ricordi.

Genoa e Torino si sfideranno nella prossima giornata di campionato, ma i precedenti non sembrano sorridere ai granata sebbene gli uomini di Juric stiano vivendo un’ottima stagione sotto tutti i punti di vista. Il Grifone, infatti, ha vinto 35 partite contro i piemontesi, contro le sole 13 vittorie degli avversari, mentre sono 22 i pareggi. Impressionante è anche il dato relativo alle reti realizzate in questi scontri: 121 per i rossoblu e soltanto 73 per il Toro.

Genoa-Torino, i precedenti sorridono al Grifone

Nell’ultima sfida tra queste due compagini, però, è avvenuto qualcosa di davvero curioso che forse in pochissimi si ricordano: risale al 18 marzo 2022 quando il Genoa, sotto la gestione di Blessin, era reduce da sette pareggi consecutivi, relegato all’ultimo posto in classifica. Un gol di Portanova aveva permesso al Genoa di interrompere questa striscia di segni X consecutivi e di portare a casa tre punti davvero importantissimi per la classifica.

Un successo per certi versi insperato non solo per i risultati precedenti, ma anche e soprattutto per via del fatto che, gran parte del match, hanno dovuto giocarlo in inferiorità numerica a causa dell’espulsione Ostigard, che ha costretto i suoi compagni, dopo solo 24 minuti, a giocare in inferiorità numerica.

Gilardino e Juric stanno vivendo un’ottima annata quest’anno, con il Toro che al momento è al decimo posto in classifica con 27 punti, mentre il Genoa è dodicesimo a 21, entrambi molto distanti dalla zona retrocessione: se per l’Europa servirebbe un vero e proprio miracolo, dall’altra parte la tranquillità di non dover, per il momento, lottare per rimanere in Serie A rende tranquilla non solo la società, ma anche e soprattutto le rispettive tifoserie.