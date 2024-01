Di Maria nella bufera: il gesto dell’ex Juve fa discutere dopo l’ultimo match disputato dal Benfica. Cos’è successo

Angel Di Maria non sta tradendo le attese in casa Benfica. 9 gol e 3 assist già a referto per l’argentino, che si è rilanciato in Portogallo dopo il discusso addio alla Juventus.

“Ho avuto diversi colloqui con i dirigenti della Juve, non era quello di cui avevo discusso con l’allenatore. A volte ci si rende conto che le parole non valgono molto”. L’ex PSG aveva salutato così i bianconeri, non rinnovando il contratto annuale firmato nell’anno del Mondiale. Quest’anno il rilancio nel Benfica prima del ritorno in patria, con ogni probabilità nel suo Rosario.

Nelle ultime ore, però, ‘El Fideo’ sta facendo parlare di sé in Portogallo per un brutto gesto in campo. Fa discutere la reazione dell’argentino nell’ultimo match del Benfica: Di Maria è andato faccia a faccia con il guardalinee dopo una sua segnalazione. Un gesto non sanzionato dall’arbitro, che ha scatenato le polemiche dei rivali.