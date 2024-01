Conte al Milan: decisione presa, tutti d’accordo

Le ultime sulla panchina dei rossoneri: la scelta per l’estate è stata presa. Il risultato è davvero schiacciante

Non riesce a trovare continuità il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, dopo aver ottenuto tre vittorie consecutive, contro Sassuolo, Cagliari ed Empoli, sono stati sconfitti dall’Atalanta, dicendo addio alla Coppa Italia.

Un ko che non ha fatto per nulla piacere alla società, ma la posizione di Stefano Pioli non è certo cambiata. Il Milan in campionato è ben saldo al terzo posto e il tecnico di Parma, salvo clamorosi crolli, sarà alla guida dei rossoneri almeno fino al termine della stagione. Ma è difficile, in questo momento, dire con certezza se il Milan deciderà di confermarlo: i tifosi appaiono stanchi, ma sono gli infortuni, il vero grande problema per il mister.

SONDAGGIO CM.IT | Milan, dopo Pioli: scelto Conte

Ormai da settimane, così, non si fa altro che parlare del dopo Pioli, dando per certo che il Milan si affiderà ad una guida nuova per la stagione 2024-2025.

Il sogno dei tifosi rossoneri, non è certo un segreto, è Antonio Conte e i risultati del sondaggio di Calciomercato.it, proposto sulla propria pagina X, non lascia alcun dubbio. L’ex allenatore del Tottenham, corteggiato da Aurelio De Laurentiis, per il suo Napoli, è il prescelto per il dopo Pioli con il 53,8% dei voti. Una percentuale davvero importante che fa ben capire quale sia la volontà dei tifosi.

Alle spalle di Antonio Conte, il più votato è stato Thiago Motta, che tanto bene sta facendo alla guida del Bologna. L’ex giocatore di Inter, Barcellona e Psg, ha ottenuto il 23,1% delle preferenze, piazzandosi così davanti a Glasner, fermatosi al 16,9%.

Non convince per nulla, invece, Vincenzo Italiano, nonostante gli ottimi risultati ottenuto alla guida della Fiorentina. Il tecnico di origine siciliana non va oltre il 6,2% delle preferenze.