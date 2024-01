Che tegola, è UFFICIALE: salta la Supercoppa

Tegola pesantissima in vista della Supercoppa Italiana, ora è ufficiale: salterà la semifinale. Tutti i dettagli sulle condizioni

Mancano sempre meno giorni alla Supercoppa Italiana, uno degli appuntamenti più attesi in questo mese di gennaio per i 4 club di Serie A coinvolti. Da una parte Fiorentina e Napoli, che si sfideranno giovedì 18, dall’altra Lazio e Inter che se la vedranno il giorno dopo.

Le due squadre vincitrici delle rispettive semifinali, si incroceranno poi il 22 dicembre per la finalissima che consegnerà il primo trofeo stagionale per le nostre squadre. Un’occasione doro per i club coinvolti, specie per chi in campionato sta balbettando.

Su tutti, chiaramente, il Napoli, nono al momento in classifica ed eliminato dalla Coppa Italia dopo un doloroso 4-0 per mano del Frosinone. La Lazio è in ripresa e ha strappato anche il pass per la semifinale di coppa, così come la Fiorentina, che sogna un trofeo dopo averlo sfiorato nella scorsa stagione con due finali perse. Favoritissima l’Inter, prima in campionato, anche lei agli ottavi di Champions, ma eliminata dalla Coppa Italia come campionessa in carica.

Supercoppa italiana, l’annuncio sull’infortunio: c’è lesione

Proprio la partita tra Lazio ed Inter, però, è stata preceduta da una pessima notizia in termini di infortunio. Con una mole così elevata di partite da giocare è facile, infatti, che si vada incontro a degli stop, specie di natura muscolare.

E’ stato questo il caso della Lazio, che proprio in queste ore ha perso Valentin Castellanos. Il Taty, autore di 2 gol e 5 assist in questa stagione fin qui, ha degnamente sostituito Ciro Immobile, anche lui vittima di numerosi infortuni dall’inizio della stagione.

Questa volta è toccato a lui andare k.o. e le notizie non sono per nulla confortanti. Secondo quanto riferito nel comunicato ufficiale della Lazio, infatti, lo staff medico ha sottoposto lo spagnolo ad esami clinici e strumentali presso il Paideia International Hospital e gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado all’adduttore della coscia sinistra.

Un infortunio accorso durante la semifinale di Coppa Italia contro la Roma di mercoledì scorso e che costerà uno stop non di poco conto per il giocatore. L’attaccante, come evidenziato dalla nota ufficiale del club biancoceleste, ha già iniziato le cure del caso e verrà sottoposto a monitoraggio quotidiano. Nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi esami per comprendere ancora più nel dettaglio i tempi di recupero.

Trattandosi di una lesione, però, è facile prevedere che il giocatore salterà almeno un mese di partite, a meno di recuperi lampo. Niente Lecce, Inter, un eventuale finale di Supercoppa, Napoli e Atalanta. La speranza è di rivederlo in campo per la gara contro il Cagliari del 10 febbraio. Una tegola pesantissima per Maurizio Sarri, che dovrà affidarsi a Felipe Anderson come falso nueve, prima di un completo recupero di Immobile, che nella prossima giornata potrebbe quanto meno tornare a disposizione in panchina.