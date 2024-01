Un altro derby alla Lazio e Paredes finisce nel mirino: Roma, che succede

Il derby di Coppa Italia è finito nelle mani della Lazio di Maurizio Sarri che, con il rigore trasformato da Zaccagni, si è guadagnata l’accesso alle semifinali. Per la Roma invece soltanto problemi e qualche giocatore che sta deludendo, come Paredes

La Lazio di Maurizio Sarri si è guadagnata l’accesso alla semifinale di Coppa Italia battendo la Roma di Josè Mourinho per 1-0. Una vittoria pesantissima, come sempre nei derby della Capitale, che bissa quella di più di dieci anni fa quella volta in finale nella stessa competizione e certifica il dominio cittadino, da quando Sarri e Mourinho sono nella città eterna, della Lazio nei confronti dei giallorossi.

Il rigore trasformato da Zaccagni ha portato alla quarta vittoria in sei stracittadine fra i due top allenatori. Il portoghese, nonostante il magnetismo nei confronti della sua tifoseria, non è riuscito ad imporre il suo marchio nei derby della Capitale e i tifosi sembrano anche un po’ stanchi di questi risultati deludenti, così come di alcuni giocatori, diversi arrivati nell’ultima estate di calciomercato, che non stanno performando come ci si aspettava, basti pensare per esempio a Leandro Paredes, centrocampista argentino campione del mondo in Qatar.

Paredes non brilla in questa Roma e sui social si scatenano

Leandro Paredes, nonostante la grande personalità, non sta facendo bene in questa prima parte di annata con la maglia della Roma. Il calciatore, che già qualche anno fa aveva vestito la casacca giallorossa per poi approdare allo Zenit in Russia, è tornato fra qualche dubbio, ma con la certezza della sua esperienza.

Quest’ultima però non pare bastare all’ex PSG che sembra davvero fuori dai tempi di gioco e dai ritmi dell’attuale campionato italiano di Serie A. Su X, meglio conosciuto come Twitter, diversi tifosi hanno detto la loro anche in maniera abbastanza polemica: “Paredes è di una lentezza mentale paurosa. Ha preferito fare tutto il centrocampo invece di fare partire un contropiede passandola a Cristante. Tiene troppo tempo il pallone e perde 34 tempi di gioco ogni volta che ha la sfera“.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET SULLA ROMA E SU PAREDES

Paredes mediocre come pochi, perfetto per la roma — IlMoncadiano (@IlMoncadiano2) January 10, 2024

Penso alla felicità che proveranno i tifosi della #Roma quando torneranno a vedere la loro squadra giocare a calcio e quasi li invidio. Se poi in quella squadra non ci saranno Mancini e Paredes, sarà davvero una specie di 25 Aprile. — Andrea Saronni (@Andysaro) January 10, 2024

paredes e mancini sono la rappresentazione perfetta di questa roma — amb🏄🏿‍♂️ (@chevuoichesiaa) January 10, 2024

Oggi a Roma, come dice #Trevisani: "più calci che calcio".

Okay il clima partita, ma dall'arrivo di #Mourinho e #Sarri, raramente si sono viste dei bei #derby della capitale.

Scene come quelle tra #Paredes e #Pedro, per esempio, son tutto ciò che hanno da offrire #Roma e #Lazio? pic.twitter.com/auQe5LVwfV — Christian Caporaso (@chri_caporaso) January 10, 2024

Abbiamo perso per colpa di qualche giocatore, di #Orsato, del var e del "rigore moderno". Non perdiamo mai per colpa di #Mourinho. Un solo tiro all'87', ci inventiamo #Bove esterno e insistiamo con #Cristante e #Paredes insieme. Una #Roma che non gioca a calcio, fa solo guerre — Augusto Serino (@AugustoSerino) January 11, 2024