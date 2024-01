Spavento prima della Coppa: volo da incubo, atterraggio d’emergenza

La Coppa d’Africa si prepara a prendere il via. Le varie squadre scaldano i motori, ma ce n’è una in particolare che ha vissuto un incubo

Mentre il calcio europeo prosegue il proprio cammino con i campionati che vanno avanti intorno al giro di boa della stagione, il calcio africano si prepara a vivere il picco massimo dell’annata 2024.

È infatti alle porte la Coppa d’Africa, competizione per nazionali che si disputerà in Costa d’Avorio e che vedrà tra gli assoluti protagonisti svariati interpreti del campionato di Serie A, tra cui Victor Osimhen e Ademola Lookman. I tifosi sono quindi molto carichi in vista dello start della coppa, che però ha dovuto registrare un dramma sfiorato con la Nazionale del Gambia.

Il volo che doveva portare il Gambia in Costa d’Avorio si è trasformato in un incubo, per fortuna ridottosi solo ad un grande spavento e qualche piccolo disturbo. Dopo il decollo dalla capitale Banjul, il charter su cui era la squadra, si è depressurizzato con un rientro immediato a Banjul ed annesso atterraggio d’emergenza, il tutto dopo appena nove minuti.

Spavento per il Gambia: atterraggio d’emergenza

Una partenza da dimenticare la selezione gambiana che si è presa un grande spavento. A confermare il tutto la stessa Federcalcio del Gambia che ha scritto in una nota: “La Federcalcio del Gambia (GFF) è spiacente di informare il pubblico che il volo charter che trasportava gli Scorpions alla Coppa d’Africa è tornato a Banjul a causa di problemi tecnici. Il volo era in volo da nove minuti quando l’equipaggio se ne accorse e chiese immediatamente di tornare a Banjul. All’atterraggio, le indagini preliminari hanno indicato che c’era una perdita di pressione nella cabina e di ossigeno”.

Spavento ed ora voglia di ripartire per il Gambia che dovrà affrontare un girone con Guinea Bissau, Camerun e Senegal: un raggruppamento quasi proibitivo.