Partenza troppo lenta: il dato che ‘incastra’ i bianconeri

Il dato che in pochi conoscono sui bianconeri: la statistica a cui l’allenatore deve trovare una soluzione al più presto.

Non è stato un inizio di stagione facile per l’Udinese di Cioffi che, dopo il cambio in panchina e l’addio di Sottil, era chiamato a risalire la china per cercare di centrare l’obiettivo della salvezza. Al momento i friulaini si trovano al sedicesimo posto in classifica, momentaneamente salvi ma a soli tre punti dalle sabbie mobili e, di conseguenza, ancora in piena lotta.

Se, sul mercato, i bianconeri sono alla ricerca di una prima punta, un vero e proprio goleador che possa cercare di finalizzare la mole di gioco prodotta dall’intera squadra. Al momento in campionato solo 19 le reti realizzate in altrettante gare, uno a partita di media.

Un dato interessante che tuttavia fa riflettere è quello relativo al momento in cui l’Udinese mette a segno i gol che realizza: nei primi 15 minuti di partita, infatti, in questa stagione, non ha mai messo a segno nessuna rete. Una partenza a rilento, un dato che, sicuramente, nella seconda parte della stagione, dovrà necessariamente andare a migliorare cercando di sopperire a questa mancanza.

Udinese, zero gol nei primi 15 minuti: la statistica

Delle 19 reti messe a segno in questa stagione dall’Udinese, nessuno di questi è arrivato nei primi 15 minuti, mentre la maggior parte dei gol è stato realizzato al rientro dall’intervallo, nei successivi 15 minuti, dal 45′ al 60′, segnale del fatto che la squadra, nella pausa dal gioco, riesce a compiere gli aggiustamenti corretti in relazione agli avversari.

Discorso diverso per quanto riguarda i gol subiti, che avvengono principalmente in due momenti ben precisi della partita: dal 30′ al 45′ (otto reti) e ultimi quindici minuti (11 reti) della partita.