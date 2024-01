Lulic su Instagram stuzzica i tifosi della Roma: che cosa è successo

Il derby di Roma è finito nelle mani della Lazio di Maurizio Sarri che ha battuto i giallorossi con un rigore trasformato da Mattia Zaccagni e su Instagram, stamattina, Senad Lulic ha voluto ricordarlo: ecco che cosa è successo nelle stories

Il derby della Capitale, in forma inedita di mercoledì alle ore 18, ha visto la vittoria della Lazio di Maurizio Sarri contro la Roma di Josè Mourinho. I biancocelesti hanno così strappato il pass che vale la semifinale di Coppa Italia contro una fra Juventus e Frosinone mentre i giallorossi sono caduti di nuovo contro la Lazio che così, nell’epoca Sarri-Mourinho, ha vinto la bellezza di quattro sfide della Capitale in 6 occasione e persa soltanto una nel marzo del 2022.

Un dominio cittadino che non sta passando inosservato e che sta riscuotendo diverse polemiche all’interno degli ambienti giallorossi soprattutto dopo il buon ruolino di marcia di qualche stagione fa. C’è però un precedente molto pesante che i tifosi della Lazio tendono sempre a ricordare a quelli della Roma: stiamo parlando della finale di Coppa Italia del 26 maggio del 2013. In quell’occasione, in una partita tesissima, i biancocelesti, allora guidati da Vladimir Petkovic, ebbero la meglio sui giallorossi di Aurelio Andreazzoli in una gara spartiacque, come direbbero negli Stati Uniti ‘For the Ages’, che vide i ragazzi del tecnico svizzero imporsi grazie al gol di Senad Lulic.

Lulic continua ad esultare per la sua Lazio: ecco la storia Instagram

Con quel gol, nonostante fosse un onesto esterno di centrocampo, Senad Lulic negli anni è diventato una vera e propria icona del tifo della Lazio. Il giocatore bosniaco è, a tutti gli effetti, una bandiera per il club di Claudio Lotito e, in ogni derby vinto, non perde mai occasione per far valere quella che è ormai la sua fede.

Dopo la vittoria infatti di ieri pomeriggio firmata Zaccagni, stamattina Lulic sul suo account Instagram ha stuzzicato i tifosi della Roma con una story contenente la foto della Curva Nord della Lazio e con, in sottofondo, proprio l’inno del club capitolino.