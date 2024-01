Fiorentina-Napoli, che intreccio: coinvolti quattro calciatori

Tra Napoli e Fiorentina scorre buon sangue: c’è il piano per un maxi affare che coinvolge almeno quattro giocatori.

Che Rocco Commisso e Aurelio De Laurentiis andassero d’accordo era sotto gli occhi di tutto. Una dimostrazione è stata data dal patron azzurro nel bel mezzo del casting allenatori per il post Spalletti quando annunciò che su Italiano non ci sarebbero state chance: “Non voglio litigare con Commisso“.

E in questo inverno Fiorentina e Napoli potrebbero mettere a segno un maxi affare che coinvolgerebbe diversi calciatori. Innanzitutto, come sottolineato nei giorni passati da Calciomercato.it, il club viola ha mostrato interesse per Zanoli, inizialmente promesso sposo al Genoa, poi la trattativa si è arenata a causa del passaggio di Dragusin al Tottenham. Il terzino destro deve lasciare il Napoli, che ha appena acquistato Mazzocchi come vice-Di Lorenzo. Zanoli può essere un ottimo ricambio di Kayode, trovatosi titolare a causa dell’infortunio grave subito da Dodo. Nei discorsi che porterebbero Zanoli a Firenze sono coinvolti almeno altri tre calciatori: due della Fiorentina e uno del Napoli.

Napoli su Barak e Quarta: il piano

La priorità del club azzurro è Lazar Samardzic, con il quale sono stati avviati i contatti già da tempo. La fase interlocutoria dura da diversi giorni, il calciatore non ha ancora sciolto tutti i suoi dubbi e nel frattempo alla sua porta hanno bussato diversi club, tra cui la Juventus. Il Napoli, però, pagherebbe l’Udinese subito circa 25 milioni e accontenterebbe Pozzo. Oltretutto, nell’affare potrebbe finirci anche Perez, centrale di difesa argentino valutato altri 10-12 milioni di euro.

Come piano B, il Napoli sta studiando il colpo Barak. Trequartista e centrocampista centrale che andrebbe a raccogliere un po’ l’eredità lasciata da Elmas. A Firenze non è riuscito a imporsi troppo e dopo appena un anno e mezzo torna nell’orbita azzurra. Meluso lo conosce. Lo seguì per portarlo a Lecce nel gennaio 2020, prelevandolo dall’Udinese. Un colpo che non bastò ad evitare la retrocessione in Serie B.

De Laurentiis e la sua area scouting sondano la pista ceca, così come quella argentina riguardante Martinez Quarta. Il centrale di Italiano sta disputando una buona stagione ed è finito nel mirino della dirigenza napoletana alla ricerca disperata di un difensore di esperienza e che garantisca solidità al reparto. Nelle discussioni con la dirigenza viola, il Napoli avrebbe provato a inserire nuovamente Demme, come fatto in estate. Il centrocampista tedesco andrà in scadenza al termine di questa stagione.