Paura per l’attaccante, incidente e auto distrutta a Torino: le sue condizioni

Paura per l’attaccante, incidente nelle scorse ore e auto distrutta a Torino. Le sue condizioni, cos’è successo

Un calciatore è rimasto coinvolto questa mattina in un incidente stradale. L’attaccante, a bordo di una Mercedes, è andato a schiantarsi contro alcuni lampioni per cause ancora da accertare.

Si tratta del giocatore del Torino Demba Seck. L’incidente è avvenuto in via Pietro Cossa, nella periferia del capoluogo piemontese. L’attaccante classe 2001 è rimasto illeso e, stando alle indiscrezioni, avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale. Gravi danni per l’auto invece, con i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza un palo abbattuto.

Torino, incidente per Seck: il club sta già trattando la sua cessione a gennaio

Seck è al centro delle voci di mercato. Il club granata sta infatti trattando con il Palermo il trasferimento del senegalese, conteso anche dal Verona in Serie A.

Il momento dell’attaccante, però, è sempre più complicato anche alla luce delle recenti vicenda extra-campo: a novembre 2022 Seck è stato accusato di revenge porn da una ragazza. Il suo futuro potrebbe cambiare, il Torino è al lavoro per la sua uscita.