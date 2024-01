Juve, De Zerbi tenta il colpo: sul piatto quasi 10 milioni

Juventus, tentativo da parte del Brighton di De Zerbi pronto a mettere sul piatto quasi 10 milioni di euro

Bruciata la concorrenza delle rivali, dalla Juventus al Manchester City. Valentin Barco, giovane talento argentino, giocherà, con tutta probabilità, nel Brighton.

Il club inglese, guidato da Roberto De Zerbi, ha messo le mani sul mancino del Boca Juniors, che si è messo in luce nell’ultimo Mondiale under-20. Su Calciomercato.it vi abbiamo raccontato in passato dell’interesse reale e concreto della Juventus nei confronti del giovane argentino, senza che però ci fossero passi in avanti sul pagamento della clausola rescissoria. Quella stessa clausola rescissoria, dal valore di poco più di 9 milioni di euro, che il Brighton ha deciso di pagare per intero e di versare nelle casse del Boca Juniors.

Juve, sfuma Barco: vicinissimo al Brighton

I Seagulls sono dunque pronti ad accogliere il 19enne argentino. Un nuovo giovane di grande talento da regalare a Roberto De Zerbi.

Il ‘Daily Mail’ sottolinea come il ragazzo sosterrà le visite mediche in Argentina. Una volta che l’iter sarà concluso, in caso chiaramente di ok dai medici, il giovane volerà in Inghilterra per iniziare la sua avventura nel calcio europeo. Terzino sinistro in grado di giocare anche in posizione più avanzata, rapido e molto bravo tecnicamente, Barco compirà 20 anni a luglio. Il suo contratto con il Boca sarebbe scaduto a dicembre.

Le speranze sembrano quindi sfumate per la Juventus, che ha preferito invece concentrarsi su un centrale difensivo come il portoghese Tiago Djalo. Il classe 2000, passato anche dalle giovanili del Milan, approderà in bianconero dal Lille in cambio di 3-4 milioni di euro.