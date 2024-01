Ferguson da impazzire e i social si scatenano: “Da prendere immediatamente”

Lewis Ferguson sta facendo benissimo con la maglia del Bologna di Thiago Motta e, nonostante la sconfitta di ieri contro la Fiorentina, lo scozzese è riuscito comunque a mettersi in mostra alla grande: andiamo a vedere le reazioni social da tutto il mondo

Lo spettacolo della Coppa Italia ci sta accompagnando in attesa del 20esimo turno del campionato italiano di Serie A dove Inter e Juventus si continueranno a sfidare per il primato in classifica. Nel frattempo però, la squadra che ha eliminato i nerazzurri campioni in carica è stata battuta nella serata di ieri dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Stiamo parlando del Bologna di Thiago Motta. I felsinei, compagine rivelazione del calcio italiano finora in questa stagione, hanno dovuto cedere il passo alla Viola soltanto ai tempi supplementari in una sfida molto equilibrata che ha vissuto dei colpi di scena, ma che soprattutto ha messo in mostra il talento di alcuni calciatori e la grande organizzazione dei due allenatori sempre più destinati a panchine di grandissimo prestigio in futuro. Fra i giocatori in evidenza in Fiorentina-Bologna spunta anche il nome di Lewis Ferguson, centrocampista dei rossoblu e punto fermo dal punto di vista tecnico per Thiago Motta.

Ferguson brilla in Coppa Italia e i social impazziscono

Lewis Ferguson, centrocampista scozzese del Bologna di Thiago Motta, ieri è stato fra i migliori in campo della squadra. Il calciatore, sempre più centrale nel progetto tecnico della società di Joey Saputo, ha raggiunto ormai un considerevole valore in sede di calciomercato ed è una vera e propria certezza per il suo allenatore. Ieri sera, con le sue giocate, Ferguson ha illuminato il centrocampo del Bologna tanto da riscuotere il consenso di diversi tifosi e appassionati di tutto il mondo come si può vedere su X, meglio conosciuto come Twitter.

Non solo, sempre sulla stessa piattaforma, un tifoso del Milan ha voluto mettere in chiaro l’importanza che avrebbe un giocatore del calibro di Ferguson all’interno del motore del Diavolo affermando: “Del Bologna oltre che a Joshua (Zirkzee, ndr) c’è da prendere Ferguson immediatamente, veloci“.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

Lewis Ferguson really is the man that makes Bologna tick… Held on to the ball very well & his vision with a peach of a pass to Zirkzee there.#FiorentinaBologna #CoppaItaliaFrecciarossa #CoppaItalia — Vijay Rahaman (@TriniSportsGuy) January 9, 2024

De menos a más el Bologna con balón, la salida siempre con movimientos interesantes de los centrales y del portero, un Freuler organizador, un Ferguson lanzador y un Zirkzee que es oro puro, una pena que no haya entrado ese larguero del holandes que era un golazo — Marcosgarcesc (@marcosgarcesc) January 9, 2024

Del Bologna oltre che a Joshua c'è da prendere Ferguson immediatamente,veloci @acmilan

🔴⚫🔴⚫🔴⚫ — ApacheRossoNero🔴⚫ (@ApacheRossonero) January 9, 2024