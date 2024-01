Coppa Italia, Zaccagni decide il derby: la Lazio vola in semifinale

Coppa Italia, il rigore di Zaccagni decide il derby: la Lazio batte la Roma 1-0 e vola in semifinale

Basta un gol su rigore di Mattia Zaccagni per decidere il derby di Coppa Italia, valido per i quarti di finale del torneo.

Una rete arrivata al 51′ su calcio di rigore, assegnato da Orsato dopo una revisione al var. Il direttore di gara non aveva infatti visto l’intervento di Huijsen ai danni di Castellanos, ritenuto poi falloso dopo la review. Un match con poche emozioni, soprattutto nel primo tempo. Una gara, come ci si sarebbe aspettato, contratta e spinosa.

Lazio-Roma, decide Zaccagni: biancocelesti in semifinale

Nel primo tempo le emozioni sono ridotte al minimo e a regnare è soprattutto la tensione. La gara mette in palio tanto, sia a livello di risultato sia a livello emotivo.

Nella ripresa però la Lazio parte meglio. Vecino va vicino al gol di testa, ma Rui Patricio è bravo a respingere. Da azione di calcio d’angolo Castellanos si conquista il rigore: Huijsen arriva in ritardo e colpisce l’attaccante argentino. Il penalty è poi trasformato da Zaccagni, che spiazza il portiere giallorosso. Vecino ha poi una doppia chance per raddoppiare, ma prima Rui Patricio gli dice no in uscita, poi il suo destro da appena dentro l’area finisce fuori di poco. La prima vera chance per la Roma è all’87’, con Belotti che calcia al volo, ma Mandas respinge. Nel recupero Lukaku sfiora il pari in rovesciata. Non manca poi la tensione, nei minuti finali tre rossi, a Pedro, Azmoun e Mancini.

Lazio-Roma 1-0

Marcatori: Zaccagni (rig) 51′

Espulsi: Pedro (L) 95′, Azmoun (R) 100′, Mancini (R) 101′.