Frattura al piede e lungo stop: UFFICIALE, tegola per l’attaccante

Brutta tegola per l’attaccante che deve fermarsi a lungo dopo che gli è stata trovata una frattura al piede

Le notizie che arrivano per il Cagliari non sono positive e riguardano Gaetano Oristanio, attaccante in prestito dall’Inter. Infortunatosi in occasione della gara con il Lecce, nella quale è andato anche in gol, il 21enne di Vallo della Lucania ha riportato un trauma contusivo e si è sottoposto ad accertamenti che non hanno dato l’esito sperato.

Per lui, infatti, si parla di una frattura composta del quinto metatarso del piede destro. Fortunatamente è stato scongiurato il rischio di intervento chirurgico: Oristanio inizierà nei prossimi giorni l’iter terapeutico per rientrare in campo il prima possibile. Nel comunicato del Cagliari non si fa riferimento ai tempi di recupero ma di certo non saranno brevi.

Cagliari, frattura per Oristanio: tempi di recupero

Probabile che Ranieri dovrà fare a meno del calciatore cresciuto nel settore giovanile dell’Inter per un periodo di tempo superiore al mese.

Un problema non di poco conto visto che il Cagliari è già in emergenza in attacco con Shomurodov alle prese anche lui con il recupero dopo una frattura (al secondo metatarso) e Lapadula spera di poter rientrare nel prossimo turno dopo la frattura composta della sesta e settima costola.