Follia in Premier per Dragusin, tifosi del Tottenham impazziti per il colpo dalla Serie A

Il probabile arrivo di Radu Dragusin, difensore centrale del Genoa, al Tottenham ha suscitato l’entusiasmo dei tifosi degli Spurs sempre più in hype per il giovane difensore rumeno: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Il calciomercato è ripartito e le prime trattative si sono già concluse con successo. L’Inter per esempio, che dovrà fare a meno per molto tempo di Juan Cuadrado, esterno ex Juventus, ha preso dal Belgio Tajon Buchanan, laterale canadese che si è messo in mostra anche con la sua nazionale al mondiale in Qatar del 2022.

Non solo, il Milan di Stefano Pioli, sempre a caccia di giovani talenti, ha optato per il duttile Terracciano, giovanissimo talento del Verona. Anche all’estero i club sono pronti a rinforzare i propri organici, come ad esempio il Tottenham di Daniel Levy che sarebbe molto vicino ad un colpo proprio dal campionato italiano di Serie A: stiamo parlando di Radu Dragusin, difensore centrale rumeno in forza al Genoa e cresciuto nella Juventus. La stellina del Grifone, ceduta proprio a titolo definitivo quest’estate dalla Vecchia Signora, in questi primi mesi in pianta stabile in una difesa del nostro campionato si è messo in mostra come un giocatore affidabile di garanzia e con un talento molto molto interessante in prospettiva.

Dragusin verso il Tottenham e i fan degli Spurs impazziscono

Con un aggiornamento firmato dai nostri Alessio Lento ed Eleonora Trotta possiamo sapere che il Genoa ha raggiunto un accordo il Tottenham per 25 milioni di euro più bonus con, in più, l’inserimento di Djed Spence in prestito. Ora manca soltanto l’accordo definitivo con l’entourage del calciatore, che sembra sempre più vicino ad approdare in Premier League dopo una bellissima parentesi nel campionato italiano di Serie A.

Nel frattempo, in Inghilterra, i tifosi del Tottenham sono letteralmente impazziti per il possibile arrivo di Dragusin e su X, meglio conosciuto come Twitter, hanno sfogato tutta la loro gioia per il colpo che andrebbe a rinforzare una difesa già molto vicina alla Serie A vista la presenza di Guglielmo Vicario, ex Empoli, e Cristian Romero, ex Juventus e Atalanta.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET DEI TIFOSI DEL TOTTENHAM

Werner and Dragusin need to be in that team against United. Dragging our feet way too much. Key game — SD 🟣🟡 (@Spurs_Daily) January 9, 2024

The world ain’t ready for VDV, Romero, Dragusin trio 🔥🔥🔥 — Matty Hunter (@mghSPURS) January 9, 2024

Werner and Dragusin is a brilliant window for us. Just need to get the likes of Maddison, Romero, VDV, Sarr, Bissouma and Som back now. The double is on. — Jamie Bishop (@JamieBishop90) January 9, 2024