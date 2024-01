“Dopo Monza una big italiana”: l’agente di Di Gregorio ha le idee chiare

L’agente di Michele Di Gregorio parla dell’infortunio del portiere ma soprattutto del suo futuro con l’Inter sullo sfondo

È stato finora uno dei migliori, se non il migliore, portiere della Serie A: Michele Di Gregorio dovrà passare il prossimo mese a riposo per un problema fisico che aveva preoccupato tanto.

A parlare delle condizioni dell’estremo difensore del Monza e del suo futuro è Carlo Alberto Belloni, agente di Di Gregorio, intervenuto a TvPlay. “Per fortuna è andato tutto bene – le sue dichiarazioni sull’infortunio -. Ha una forte contusione al vasto mediale ma senza lesioni. Dovrebbe rientrare tra circa un mese, saltando 3-4 partite. Non penso che il Monza andrà a intervenire sul mercato, ci sono quattro portieri in rosa”.

Dal presente al futuro con il 26enne nel mirino delle big: “Del domani non c’è certezza – afferma Belloni -. Nel calcio le cose cambiano velocemente. Siamo concentrati sul Monza e sul finire bene il campionato, a, termine della stagione valuteremo cosa fare con la società”. Qualche idea l’agente ce l’ha: “Per me il passo giusto è andare in un club importante italiano con la prospettiva di restare 5-6 anni e continuare il suo percorso di crescita. Ci sono stati contatti con l’estero, ma stiamo valutando”.

Dopo aver spiegato che lo scorso anno ha spinto per una permanenza a Monza, ha aggiunto: “Abbiamo trovato in fretta l’accordo con Galliani, ma lui non ha mai messo i bastoni tra le ruote a giocatori che hanno la possibilità di fare uno step di crescita. Di Gregorio dà sempre tutto per la maglia del Monza, ha un rapporto stretto con il club e non andrà via litigando o facendo casini”.

Calciomercato, agente Di Gregorio sull’Inter

Rapporto stretto con il Monza ma anche con l’Inter e proprio sui nerazzurri Belloni afferma: “Quando lo presi (nel 2012), gli dissi che il suo obiettivo doveva essere arrivare all’Inter. Oggi ne ha le potenzialità, ma ad oggi non c’è una squadra più avanti delle altre: c’è stata solo qualche chiacchierata informale”.

Il legame con l’Inter però è rimasto: “È legatissimo ai nerazzurri visto che è entrato nel settore giovanile a 6 anni ed è stato capitano dai giovanissimi alla primavera. È una storia che ricorda quella di Walter Zenga“.