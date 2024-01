DIRETTA Coppa Italia, Fiorentina-Bologna: Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra la Fiorentina di Italiano e il Bologna di Thiago Motta in tempo reale

La Fiorentina ospita il Bologna a Firenze nella prima sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Un derby dell’Appennino in gara unica che, in caso di parità al 90esimo si protrarrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, che sarà diretto dall’arbitro Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Reduci dalla sconfitta sul campo del Sassuolo nell’ultimo turno che non ha impedito loro di finire il girone di andata del campionato di Serie A al quarto posto che varrebbe la Champions League, i viola di Vincenzo Italiano vogliono tornare subito al successo. Finalisti della scorsa stagione, l’obiettivo è di centrare un’altra finale e provare ad alzare un trofeo. I gigliati sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Parma ai rigori negli ottavi. I rossoblu di Thiago Motta, che a loro volta vengono dal pareggio interno contro il Genoa che li relega al quinto posto ad un solo punto dagli odierni avversari, vogliono invece continuare a sorprendere dopo aver fatto fuori i campioni in carica dell’Inter in rimonta ai supplementari nel turno precedente. Chi passa se la vedrà in semifinale con la vincente tra Milan e Atalanta. La partita sarà visibile in tv in chiaro su Canale 5, ma anche in streaming su tablet e smartphone sulla app di Mediaset Infinity. In campionato, su questo stesso campo, i toscani si sono imposti con il risultato di 2-1 grazie al gol di Bonaventura prima dei rigori trasformati da Zirkzee e Nico Gonzalez. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Artemio Franchi’ tra Fiorentina e Bologna live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Bologna

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Ranieri; Lopez, Duncan; Ikone, Barak, Biraghi; Beltran. All. Italiano

BOLOGNA (4-3-2-1): Skorupski; De Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta