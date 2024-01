Bonucci, adesso è finita davvero: segnale inequivocabile

Leonardo Bonucci pronto a concludere la propria avventura in Germania con l’Union Berlino, le ultime notizie

Sperava in una prestigiosa vetrina internazionale per dare un senso a quella che potrebbe essere la sua ultima annata da calciatore professionista, Leonardo Bonucci. Per questo, dopo la rottura con la Juventus, aveva accettato di trasferirsi in Germania all’Union Berlino. Ma si è trattato, senza mezzi termini, di una esperienza fallimentare.

Il difensore non è riuscito a incidere, la squadra naviga in cattive acque in campionato dopo una lunga serie di sconfitte ed è uscita malamente dalla Champions League, non riuscendo nemmeno a centrare il terzo posto per continuare l’avventura europea in Europa League. In proprio, Bonucci ha messo insieme appena dieci presenze, giocando, negli ultimi due mesi, appena 22 minuti nella gara vinta contro il Colonia prima dello stop natalizio della Bundesliga.

Ecco perché i propositi di addio sono sempre più evidenti, con le difficoltà ambientali che lo hanno portato a finire ai margini della squadra e a sentirsi isolato anche nel privato, con la sua famiglia lontana. L’idea sarebbe tornare in Italia, o comunque trovare una nuova destinazione per poter giocare con più continuità e dare la caccia alle ultime possibilità di tornare nei radar di Luciano Spalletti, in vista di Euro 2024.

Bonucci con la valigia: ai titoli di coda con l’Union Berlino

Il rapporto con l’Union Berlino sta per concludersi, il club non si opporrebbe a un suo addio, cercando anche di agevolarlo. E per questo non sorprendono le ultime notizie provenienti dalla Germania.

Come riportato dal ‘Berliner Morgenposter’, Bonucci ha saltato la seduta mattutina di allenamento, oggi, alla ripresa, per motivi personali. I rumours di mercato si fanno sempre più pressanti ed evidenti. Sfumato il passaggio alla Roma, Bonucci sarebbe un candidato per il Genoa in caso di addio di Dragusin. Ma c’è anche un’altra ipotesi. Bonucci sarebbe stato contattato dal Fenerbahce, una proposta cui darà presto una risposta.