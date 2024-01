Svolta Bonucci, nuova offerta dopo la Roma

Il centrale potrebbe lasciare l’Union Berlino in questo gennaio, dopo essere stato vicino ai giallorossi

Potrebbe presto cambiare maglia Leonardo Bonucci dopo aver trascorso la prima parte di stagione con l’Union Berlino. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, il difensore centrale è stato vicinissimo a vestire la maglia della Roma in questa sessione prima di una brusca frenata che ha fatto saltare l’affare coi giallorossi.

Adesso, dopo una prima parte di campionato alla prima esperienza in Bundesliga, l’ex Juventus potrebbe già cambiare aria. Senza escludere un possibile ritorno in Serie A, soprattutto nel caso in cui il Genoa dovesse portare a termine la cessione di Dragusin al Tottenham, il difensore della Nazionale Italiana ha comunque ricevuto un’offerta importante per rimanere ancora ad alti livelli e potersi giocare le sue chance di rientrare tra i convocati di Luciano Spalletti per i prossimi Europei di Germania.

In particolare, Bonucci ha ricevuto un’offerta per trasferirsi in Turchia da parte del Fenerbahce. La formazione turca, approdata alle fasi ad eliminazione diretta in Conference League dopo aver dominato il proprio girone, sta lottando punto su punto con il Galatasaray per la vetta della classifica in campionato. Dzeko e compagni, ad una giornata dal termine del girone di andata, si ritrovano con gli stessi punti dei rivali in un duello appassionante.

Calciomercato, nuovo offerta del Fenerbahce per Bonucci

In attesa di un possibile rilancio dal campionato italiano, Bonucci dovrà valutare l’offerta proveniente dalla Turchia.

Il difensore durante la prossima settimana darà una risposta definitiva al Fenerbahce, per un’esperienza sicuramente affascinante e stimolante. Anche a causa delle difficoltà inaspettate vissute dall’Union Berlino, l’ambientamento nel campionato tedesco da parte del difensore non è stato dei più semplici. Anche il rendimento in Champions League, in un girone complicato con Real Madrid e Napoli, non ha agevolato l’inserimento di Bonucci all’interno delle dinamiche della formazione tedesca. Un addio a questo punto della stagione potrebbe dargli la possibilità di ritrovare le giuste motivazioni e convincere il Ct Spalletti a puntare sulla sua esperienza per gli Europei della prossima estate.