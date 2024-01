Squalifica e caos: Juve nei guai e tifosi infuriati

Massimiliano Allegri deve fare i conti con lo stop al calciatore, ma la decisione fa discutere i tifosi sui social

Piove sul bagnato in casa Juventus. I bianconeri hanno chiuso il primo tempo in svantaggio, contro la Salernitana, per via di un super gol di Maggiore e devono fare i conti la squalifica di uno dei giocatori, che meglio sta facendo nell’ultimo periodo.

Al 43esimo è stato, infatti, ammonito Gatti. Il difensore, diffidato, sarà così costretto a saltare per squalifica la prossima partita di Serie A, la prima del girone di ritorno, contro il Sassuolo.

Salernitana-Juventus, i tifosi chiedono il rosso a Gatti

Ma per il fallo, che ha portato al giallo, non sono mancate le proteste. Sui social i tifosi, molti dell’Inter, non hanno avuto dubbi nel dire che il cartellino sarebbe dovuto essere di un altro colore.

Su X sono davvero diversi i messaggi con cui si fa notare, che l’intervento di Gatti avrebbe meritato il rosso:

Giallo ahahahaha ma come si deve fermare Gatti??? Come???? Con la fessa aperta e tutta squasciata di quella baldracca della moglie di Guida mannagfia a Gesù Cristo — Omar Sburato (@alvarosburato) January 7, 2024

gatti due falli uno dopo l’altro solo giallo va bene dai date già lo scudetto alla Juventus si è capito tutto — claudia𓁥 (@iamfakeC) January 7, 2024

era da rosso per gatti della Juventus hanno sempre favori arbitrali assurdo pic.twitter.com/LTxJ9lgENN — claudia𓁥 (@iamfakeC) January 7, 2024

Strano il calcio:

settimane a invocare la Corte dell’Aia per mancato rosso a Malinovskyi, salvo ora ritenere sacrosanto il giallo a #Gatti per identico intervento.

Per quanto provino a ripulirsi l’immagine, sarà perennemente macchiata dalla notorietà dei fatti e della storia. pic.twitter.com/BtjSJWolcQ — Interisti Stalinisti (@IStalinisti) January 7, 2024