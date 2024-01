Napoli, altro KO per Mazzarri: decisione drastica del club

Nuova sconfitta dolorosa per il Napoli: decisione drastica del club di De Laurentiis nel post-partita a Torino.

Quarta sconfitta in campionato per Walter Mazzarri. La sesta da quando è seduto sulla panchina del Napoli. La media punti è peggiore rispetto a quella di Garcia e la squadra è sfilacciata, disordinata e poco tranquilla.

Se Aurelio De Laurentiis pensava che un cambio guida potesse dare la scossa alla formazione azzurra, dovrà ricredersi. In effetti, miglioramenti non se ne sono visti. O addirittura, il Napoli sembra essere regredito.

La debacle di Torino fa riflettere la società, già in moto per rinforzare la rosa a disposizione di mister Mazzarri. Mazzocchi è arrivato, ma il suo esordio è stato bagnato da un’incredibile ingenuità costata caro: rosso diretto dopo meno di cinque minuti dal suo ingresso in campo. I prossimi colpi sono attesissimi dalla piazza. Specialmente Samardzic, con il quale si tratta per definire i dettagli del contratto.

Napoli, calciatori in silenzio: la scelta del club dopo la sconfitta

Dopo la sconfitta contro il Torino, il club ha deciso di non far parlare nessuno dello staff tecnico dell’allenatore. Mazzarri, chiaramente, è squalificato e non si presenta ai microfoni delle tv e delle radio.

Oltretutto, il Napoli ha preferito non inviare i calciatori in zona mista e davanti alle telecamere, per evitare che i calciatori siano esposti a domande e appesantire il clima di tensione attorno al gruppo. L’unico a mostrare la faccia sarà il ds Meluso, che proverà a dare la sua versione in merito a questo periodo negativo e quest’andamento così deludente della formazione Campione d’Italia.

Inoltre, secondo quanto riportato da DAZN, i calciatori hanno ritardato l’uscita dallo spogliatoio nel post-partita per un confronto durato a lungo con mister Mazzarri.