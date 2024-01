Napoli, il ko è pesantissimo: ecco cosa sta succedendo tra Mazzarri e ADL

Napoli ko anche a Torino, è la quarta sconfitta per Mazzarri: situazione caldissima e dubbi sul futuro del tecnico

Crisi nera in casa Napoli. Quella con il Torino è la settima sconfitta in campionato, la quarta sotto la gestione Walter Mazzarri.

Da quando il tecnico toscano si è insediato sulla panchina azzurra, il 14 novembre, il bilancio è estremamente negativo. Due vittorie, un pareggio e, appunto, quattro ko. Senza dimenticare la sconfitta in Coppa Italia con la prematura eliminazione per mano del Frosinone. L’unica nota positiva è stato il passaggio del turno in Champions League e la qualificazione agli ottavi di finale del torneo.

Napoli, ennesimo ko: Mazzarri rischia

Ora però la situazione Mazzarri, che ha firmato un contratto fino a fine stagione con i partenopei, si fa sempre più spinosa.

Il rapporto tra il tecnico e il club campione d’Italia in carica potrebbe infatti interrompersi prematuramente. La crisi di risultati è evidente e la corsa Champions si fa sempre più complicata. Il Napoli è al momento al nono posto: vero che la classifica è molto corta, con la Fiorentina che dista 5 punti dagli azzurri, ma la situazione è davvero complicata, anche perché il Napoli, nei prossimi impegni, non potrà contare su giocatori importanti come Osimhen e Anguissa, impegnati in Coppa d’Africa.

La situazione dunque resta caldissima. Mazzarri è a rischio, ma per ora il Napoli sembra intenzionato a volerlo confermare. Certo la presenza di Antonio Conte in tribuna a Torino sembra essere più di un indizio per quanto riguarda il futuro.